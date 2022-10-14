После двух гостевых побед над "Актобе" на старте чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Тобол» отправился в гости к действующим серебряным призерам и обладателям Кубка РК «Барсам Атырау». Атырауские же баскетболисты в первых двух играх уступили в гостях действующему чемпиону «Астане».

Лучшие бомбардиры своих команд в обоих матчах - Антон Быков («Тобол») и Эрик Макгилл («Барсы Атырау») / Фото nbf.kz

В прошлом чемпионате атырауский и костанайский клубы провели между собой шесть поединков, и во всех матчах победителями выходили «Барсы Атырау».

Большая часть стартовой четверти первой встречи, прошедшей на площадке спортивного комплекса «Jusan Arena», прошла в равной борьбе. Костанайцам дважды удавалось выходить вперед, но после того, как чуть более чем за две минуты до ее окончания счет в третий раз стал равным (18:18), хозяева результативней провели концовку, создав отрыв в шесть очков - 28:22.

К середине второй десятиминутки «Барсы Атырау» были впереди уже на десять очков, и к большому перерыву хозяева увеличили почти вдвое - 57:39.

За первую половину третьей четверти гости не смогли сократить отставание, а в следующие пять минут преимущество хозяев постепенно стало расти и к третьему перерыву перевалило за два десятка очков - 79:56.

В заключительном игровом отрезке результативность «Тобола» оказалась самой минимальной за матч, в то время как баскетболисты атырауского клуба первыми в сезоне смогли перешагнуть 100-очковый рубеж - 107:67 (28:22, 29:17, 22:17, 28:11).

С мячом Даниил Посашков / Фото nbf.kz

Самым результативным в этой игре в «Тоболе» стал Антон Быков, набравший 24 очка и сделавший 11 подборов. На счету капитана команды Шаима Куанова - 14 очков. Адильбек Битенов набрал 8 очков, Кирилл Горнаев - 6, Рустам Валиев - 5, Аскар Ахметжан - 4, Даниил Посашков - 2, Темирлан Капаков и Ануар Симбаев - по 1 очку.

Начало второго матча осталось за хозяевами, которые к седьмой минуте вели с преимуществом в шесть очков. Однако в оставшиеся до первого перерыва три минуты костанайские баскетболисты набрали десять очков, при этом ни разу не позволив сопернику поразить свое кольцо и выиграв первую четверть со счетом 16:12.

Первую половину второй четверти более результативней провели хозяева, которые трижды в течение пяти минут выходили вперед. Но после середины игрового отрезка, когда был зафиксирован счет 23:23, «Тобол» вновь совершил рывок и вновь записал себе в актив победу в четверти, а отставание атырауского клуба уже составило девять очков - 28:37.

Разрыв в счете до середины третьей десятиминутки практически не изменился - 40:48, но спустя две минуты счет стал равным - 48:48. Однако концовку четверти в очередной раз результативнее провели гости, оставив атыраусцев к заключительному перерыву в роли догоняющих - 50:56.

Это преимущество костанайским баскетболистам в последней четверти удалось не только сохранить, но и немного увеличить, нанеся таким образом третье в чемпионате поражение «Барсам Атырау» - 73:83.

В обоих матчах в Атырау Антон Быков набрал по 24 очка / Фото nbf.kz

В первом поединке не принимал участие Павел Ильин, а второй матч «Тобол» играл и вовсе всемером. Все 40 минут на площадке провел Быков, записавший на свой счет очередной дабл-дабл, набрав 24 очка и сделав 15 подборов. Чуть меньше набрал Валиев - 20 очков, Куанов, уступивший в этом матче свое место на площадке лишь на минуту, на этот раз принес в копилку команды 18 очков, Посашков - 9, Битенов - 6, Горнаев - 4 и Ахметжан - 2.

Проход под кольцо «Барсов Атырау» совершает Рустам Валиев / Фото nbf.kz

Взяв реванш во втором матче, «Тобол» сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице и следующие игры проведет дома на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» в субботу и воскресенье, 29 и 30 октября, против «Астаны». Начало игр в 18:00.