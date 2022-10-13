В Италии в городе Лидо-ди-Езоло прошел чемпионат мира по кикбоксингу среди молодежи и кадетов, в котором приняли участие 735 участников из 63 стран, в том числе и из Казахстана.

Костанайские кикбоксеры со своими наставниками на трибунах Дворца спорта в Лидо-ди-Езоло (Италия) / Фото instagram.com

Спортсмены нашей страны, выступавшие на мировом первенстве в трех разделах - фулл-контакт, лоу-кик и К1, тщательно готовились к этим главным молодежным стартам года. Учебно-тренировочные сборы прошли в конце сентября в Туркестанской области на спортивной базе «Айна булак». Организовали их Фонд поддержки индустрии туризма и спорта «Sport Qory» и Ассоциация боевых искусств Республики Казахстан. Кикбоксеры готовились к чемпионату мира под руководством главного тренера сборной Кайрата Смагулова и старшего тренера Аскера Макубаева из Костаная, являющегося старшим тренером спортивного клуба «Султан». Моральную поддержку тогда молодым спортсменам оказал и действующий чемпион мира, победитель Азиатских игр в закрытых помещениях Максат Усип из Жамбылской области.

Костанайские кикбоксеры с наградами молодежного чемпионата мира / Фото instagram.com

Результатом такой подготовки стали завоеванные в Италии в общей сложности юношеским и молодежным составами 9 золотых, 19 серебряных и 23 бронзовых медалей. На счету молодежного состава 5 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых наград, из которых три медали в копилку республиканской сборной принесли костанайские кикбоксеры.

Чемпионом мира среди молодежи стал Нуралы Сериков выступавший в разделе лоу-кик в весовой категории до 57 кг. Воспитанник СК «Султан» провел в Лидо-ди-Езоло четыре поединка, выиграв в 1/8 финала у Джайхана Маммадова из Азербайджана, в 1/4 финала у Александра Петровского из Литвы, в полуфинале у Сайдолимжона Хасанова из Узбекистана, а в финале у казахстанца Ислама Маянху из Жамбылской области.

Чемпион мира по кикбоксингу среди молодежи Нуралы Сериков / Фото instagram.com

Миркамал Сейдахметов, выступавший в весовой категории до 54 кг в разделе фулл-контакт, завоевал бронзовую медаль, в четвертьфинале уверенно победив представителя Украины Сергея Руснака, а в полуфинале минимально уступив кикбоксеру из Болгарии Марио Аржанову.

В этом же разделе кикбоксинга среди девушек выступала и Каролина Цитеркоп, ставшая бронзовым призером в весовой категории свыше 60 кг. В поединке за выход в финал она уступила украинской спортсменке Илоне Симонович.

Нуралы Сериков с флагом Казахстана после победного финала / Фото instagram.com

Костанайских кикбоксеров подготовили к чемпионату мира тренеры областной федерации Аскер Макубаев, Азамат Сумамбаев, Артур Харитонов, Аскар Бермухамбетов и Жанат Батырбекулы. От имени РОО «Казахстанская федерация кикбоксинга» и Федерации кикбоксинга Костанайской области Аскер Макубаев выразил благодарность за оказанную помощь в организации поездки на чемпионат мира в составе сборной Республики Казахстан костанайских спортсменов управлению физической культуры и спорта акимата Костанайской области и руководителю АО «Варваринское» Игорю Николишину.