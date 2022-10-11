Занимавший вторую строчку в турнирной таблице «Бейбарыс» стал очередным соперником «Горняка» в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги. Атырауский клуб в десяти проведенных матчах набрал 15 очков и на пять очков опережал идущих седьмыми рудничан.

Хоккейные «па» в исполнении игроков «Горняка» и «Бейбарыса» / Фото pro.ligasy.kz

Первый период первой встречи прошел на высоких скоростях и практически без нарушений. Единственное удаление в матче было в составе гостей, но «Горняк» не воспользовался этой возможностью поразить ворота соперника. Однако рудничанам все же удалось забросить шайбу с игры. Произошло это на 7-й минуте, когда после атаки «Горняка» Данила Платонов подобрал шайбу в правом углу площадки, прошел с ней за воротами, из-за которых и попытался ее забросить. Голкипер отбил шайбу, но Платонов поборолся за нее за воротами сразу с двумя игроками атырауского клуба, выиграл эту борьбу и сделал передачу к синей линии Даниилу Солтану, который сразу же нанес бросок по воротам, застав врасплох голкипера «Бейбарыса» Богдана Доненко. Свои же ворота «Горняк» до перерыва сохранил в неприкосновенности, хотя по ним гости нанесли на четыре броска больше хозяев - 16.

В начале второй двадцатиминутки хозяева захватили инициативу, заставив атырауских хоккеистов ошибаться, что привело к нарушениям правил. К 26-й минуте гости остались на льду с тремя полевыми игроками, правда, на этот момент и у «Горняка» состоялось первое удаление, когда за задержку соперника малым штрафом был наказан Евгений Степанов. Но когда нападающий хозяев вернулся на лед, впятером рудничане дожали гостей и Платонов после передачи своего капитана Александра Куршука броском справа удвоил преимущество своей команды.

Напряженный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

А на исходе 29-й минуты Максим Кунишников с острого угла бросил справа по воротам гостей, шайба влетела в них рикошетом от щитка голкипера. Однако за четыре минуты до перерыва атыраусцам удалось отыграть одну шайбу, а неотразимый бросок от синей линии нанес капитан «Бейбарыса» Владислав Колесников - 3:1.

Концовку периода «Горняк» провел в меньшинстве. Вначале за подножку был удален Виктор Ивашин, а затем за это же нарушение был наказан и голкипер рудничан Никита Акулинин. Так что какой-то игровой отрезок хозяева играли даже с тремя полевыми игроками, но выстояли.

Через минуту после начала третьего периода отрыв «Горняка» в счете после броска от синей линии справа Григория Мищенко стал минимальным. И когда до финальной сирены оставалось полторы минуты, гости провели атаку вдоль правого борта и Денис Скатов сравнял счет, после чего матч продолжился в овертайме.

На старте дополнительного времени сразу же при вбрасывании проигравший его нападающий «Бейбарыса» Александр Воробьев зацепился за клюшку выигравшего эту дуэль Степанова и оказался на льду. А нападающий «Горняка» был наказан... за подножку, получив еще и две минуты штрафа за оскорбление судей, не согласившись с таким решением. Играя в формате «три на четыре», «Горняк» все же пропустил шайбу, которую добил слева с острого угла тот же Воробьев - 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1).

Интересно, что сразу две заброшенные в этом матче шайбы попали в десятку лучших голов чемпионата первой игровой недели октября. Это и гол в овертайме, и гол Кунишникова, который возглавил рейтинг. Правда, для «Горняка» это стало слабым утешением.

Автор единственной заброшенной шайбы в ворота «Бейбарыса» во втором матче Иван Ширяев / Фото pro.ligasy.kz

Повторный поединок «Бейбарыс» начал, как и подобает одному из лидеров, в атакующей манере. «Горняк» тоже старался много атаковать и даже нанес в первом периоде больше бросков по воротам соперника, но уступал по исполнительскому мастерству. Гости и открыли счет, когда рудничане на 13-й минуте в первый раз в матче остались в меньшинстве. После удаления за задержку соперника Ивана Ширяева отличился нападающий атырауского клуба Артем Бурделев.

Второе удаление в составе «Горняка», состоявшееся в начале второго периода, также обернулось для него пропущенной шайбой. На 24-й минуте за задержку соперника клюшкой был наказан Евгений Степанов, а через минуту Владимир Маркелов удвоил преимущество гостей. До второго перерыва еще дважды удалялись игроки рудненского клуба. И если за наказанием Данилы Платонова за задержку клюшкой почти сразу же последовало удаление и в составе гостей, то после того, как на 37-й минуте Роман Коваленко покинул площадку за удар коленом, «Бейбарысу» понадобилась ровно минута, чтобы провести третью шайбу в ворота Акулинина, а численное большинство реализовал Воробьев.

«Горняк» менее чем через четверть минуты сумел организовать первое взятие ворот атыраусцев. Денис Гурьев подобрал отбитую шайбу в своей зоне защиты, убежал с ней вперед и перед «пятачком» сделал передачу направо поддержавшему этот выпад Ивану Ширяеву, который и переиграл защищавшего в этот день ворота гостей голкипера Салима Базарбекова.

После первой заброшенной хозяевами шайбы события в матче, повторявшиеся до этого с зеркальной точностью, как в первом поединке, пошли по другому сценарию. В начале заключительного периода Акулинин во время атаки соперника отбил перед собой шайбу с такой силой, что она вылетела на трибуны. Арбитры посчитали это, как умышленный выброс шайбы, и наказали голкипера двухминутным штрафом. На этот момент еще продолжал отбывать наказание на скамейке штрафников удаленный на последней минуте второго периода за подножку Платонов, «Горняк» остался с тремя полевыми игроками. А атырауский клуб усилиями нападающего Ивана Иванова реализовал значительный численный перевес.

Счет до конца встречи больше не изменился, и финальная сирена зафиксировала поражение «Горняка» - 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).

Главный тренер "Горняка" Сергей НЕВСТРУЕВ посетовал после матча на глупые ошибки своих подопечных:

- В первом матче игроки, похоже, слишком рано поверили в победу, и опытная команда с хорошим подбором игроков нас наказала за это. Подвели нас несдержанность и глупые удаления. Нельзя так проводить концовку матча. Во второй встрече играли слишком прямолинейно, не нашлось лидера. Это поражение - урок для нас. Нужно уметь держать удар и темп, чего у нас, к сожалению, не получилось. К тому же выпало из игры большое количество игроков, на которых мы рассчитывали больше. Большое спасибо болельщикам! Я рад, что они возвращаются на трибуны. В такой домашней атмосфере приятно играть. Просьба к ним - верить в команду.

Теперь «Горняку» предстоит провести две серии гостевых матчей: в Кокшетау, где 20 и 21 октября он встретится с входящим в тройку лидеров «Арланом», и в Астане, где 24 и 25 октября он сыграет с аутсайдером чемпионата «Снежными барсами».