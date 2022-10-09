В Актобе на площадке Дворца спорта «Коныс» прошел повторный поединок между «Актобе» и «Тоболом» в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

Кольцо «Актобе» атакует Даниил Посашков / Фото nbf.kz

Первая встреча прошла в равной и интересной борьбе и завершилась поражением хозяев - 72:74 (14:17, 25:17, 18:17, 15:23).

В относительно равной борьбе прошло и начало повторного поединка. На этот раз гости открыли счет, который в первые четыре минуты игры пять раз становился равным. Однако после очередного равенства - 11:11 актобинскому клубу удалось совершить пятиочковый рывок и постепенно наращивать свое преимущество, доведя его к концу первой четверти до девяти очков - 30:21.

Отрыв хозяев продолжал расти всю первую с небольшим половину второго игрового отрезка, и за четыре минуты до большого перерыва составлял уже 18 очков - 52:34. И в тот момент, когда показалось, что все идет к уверенному реваншу «Актобе», баскетболисты костанайского клуба сумели переломить ход встречи и сократили отставание до семи очков - 54:47.

В таком же русле прошла и третья четверть, за четыре минуты до окончания которой счет стал равным - 61:61. В следующие три минуты игры команды смогли набрать по три очка и равенство в счете повторилось - 64:64. А в оставшуюся до последнего перерыва минуту хозяева ничего не смогли сделать с натиском соперника и перед заключительной десятиминуткой уже уступали четыре очка - 66:70.

Те же четыре очка уступал «Актобе» и после шести минут игры в заключительной четверти - 81:85. Однако оставшиеся четыре минуты костанайские баскетболисты провели достаточно результативно, позволив при этом своему сопернику нанести лишь один точный бросок и заставив его во второй раз признать поражение на этот раз с 15-очковой разницей в счете - 83:98 (30:21, 24:26, 12:23, 17:28).

На счету Павла Ильина три реализованных трехочковых броска / Фото nbf.kz

Весомый вклад в победу своего клуба внес капитан «Тобола» Шаим Куанов, который провел на площадке все 40 минут и набрал 23 очка, совершив при этом 8 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 1 блокшот. На счету Даниила Посашкова 20 набранных очков. Результативными действиями в составе костанайского клуба также отметились Павел Ильин - 17 очков, Аскар Ахметжан - 13, Антон Быков - 12, Кирилл Горнаев - 8, Адильбек Битенов - 3 и Рустам Валиев - 2.

Одержав две победы на старте чемпионата, БК «Тобол» набрал 4 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице вслед за действующим чемпионом «Астаной», одержавшей победы в домашних противостояниях над «Барсами Атырау» - 92:59 и 77:64 и над БК «IRBIS Almaty» - 82:79 (ОТ) и 99:74.

Следующим соперником «Тобола» станут «Барсы Атырау», матчи с которыми пройдут 11 и 12 октября в Атырау.