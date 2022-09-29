В Рудном на льду Дворца спорта «Горняк Арена» в рамках открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги - Pro Hokei Ligasy состоялся второй поединок между местным «Горняком» и павлодарским «Иртышом».

Голкипер Никита Акулинин и защитник Александр Катков контролируют ситуацию у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Обе команды отдали много сил в первой встречи, которая завершилась в овертайме, принесшем победу хозяевам (4:3 ОТ).

Как и в первом матче, счет открыли гости в середине первого периода, когда хозяева играли в меньшинстве. Но если в первом матче это случилось при первом удалении в составе «Горняка», то в повторном поединке к этому моменту хозяева были наказаны уже пятым малым штрафом, причем большую часть своего меньшинства они играли с тремя полевыми игроками. С минутным интервалом на скамейку штрафников поочередно отправились Валерий Садиков за подножку, Алексей Козорез за блокировку и Виктор Ивашин за подножку. Отбыв наказание, Садиков вскоре вновь был оштрафован, на этот раз за задержку соперника. Больше трех минут «Горняку» пришлось играть с тремя полевыми игроками против полного состава соперника. Однако хозяева не только хорошо оборонялись, но в одном из эпизодов даже были близки к тому, чтобы огорчить голкипера гостей Валерия Штукерта. Но убежавшему от защитников Айдару Галимову совсем немного не хватило точности. Чуть полегче игрокам рудненского клуба стало на пятой минуте, когда первое удаление произошло у соперника. Играя в формате «три на четыре», хозяева смогли организовать выпад сразу двух своих игроков на одного защитника, который в последний момент все же сумел прервать передачу Виктора Ивашина адресованную тому же Галимову.

И все же на 10-й минуте игравшие в полном составе павлодарцы наконец-то смогли реализовать свой очередной численный перевес, в то время как «Горняк» был наказан за нарушение численного состава. После выигранного гостями вбрасывания защитник «Иртыша» Иван Шкленник в касание послал шайбу с левого края в дальний угол ворот мимо голкипера «Горняка» Никиты Акулинина.

Вскоре обе команды были наказаны двухминутными штрафами, и в составе «Горняка» за блокировку был удален Роман Коваленко. Еще чуть позже гости остались втроем, и отчаянно отбивались, но на 16-й минуте, когда до выхода пятого полевого игрока «Иртыша» оставалась одна секунда, счет стал равным. Вначале Садиков нанес бросок с дальней дистанции, голкипер отбил шайбу, но ее подкараулил справа Галимов и отправил в незащищенные ворота.

На исходе 18-й минуты Иван Ширяев подобрал шайбу у синей линии в своей зоне защиты, вдоль левого борта вкатился в зону соперника, сместился вправо и из центра нанес бросок в левый угол ворот, выведя «Горняк» вперед. А через полминуты выскочивший из-за ворот соперника Оскар Юлбарисов подобрал слева шайбу, отбитую Штукертом после броска с близкого расстояния капитана рудничан Александра Куршука, и отправил ее под щитками голкипера в сетку ворот. После этой пропущенной шайбы место в воротах «Иртыша» занял Вячеслав Нечвиенко.

В середине второго периода команды успели поиграть и с четырьмя полевыми игроками, и в формате «три на четыре», когда к отбывавшему у «Горняка» за задержку клюшкой Козорезу присоединился Евгений Степанов, наказанный за нарушение экипировки. А когда соперники вернулись к игре в полных составах, «Горняк» больше владел шайбой и чаще атаковал, а на 33-й минуте Коваленко слева от синей линии своей зоны сделал передачу в центр Галимову, который убежал от двух защитников, выехал один на один с голкипером «Иртыша» и переиграл его, сделав счет 4:1.

На счету Айдара Галимова две заброшенные шайбы в ворота «Иртыша» / Фото pro.ligasy.kz

Концовка второго игрового отрезка прошла в атаках гостей, и вместе с сиреной на второй перерыв нападающий «Горняка» Руслан Утебаев затеял потасовку у своих ворот с игроком соперника, за что оба были наказаны двухминутными штрафами, а команды начали заключительный период с четырьмя полевыми игроками. Через минуту гости были еще наказаны за нарушение численного состава. А еще через минуту Юлбарисов выиграл вбрасывание у ворот гостей и отбросил шайбу в центр Степанову, тот тут же перевел ее направо свободному Куршуку, который броском в касание поразил ближний угол и сделал счет еще более разгромным - 5:1.

На 44-й минуте «Горняк» вновь остался в меньшинстве, после того как за подножку был удален Коваленко. И уже через минуту защитник рудничан Александр Катков со своей половины поля сделал хорошую передачу открывшемуся справа перед зоной соперника Юлбарисову, который, переиграв по ходу двух защитников, с близкого расстояния в падении протолкнул шайбу в ворота под щитками голкипера. Но продолжавший играть в большинстве «Иртыш» менее чем через минуту реализовал-таки численный перевес - 6:2.

В начале предпоследней минуты встречи, когда команды играли с четырьмя полевыми игроками, и у «Горняка» наказание за блокировку отбывал Катков, гости усилиями Нияза Абдрашитова отправили третью шайбу в ворота хозяев, место в которых чуть ранее занял Илья Лигай.

Забив третий гол, гости, чтобы создать численный перевес, сразу после вбрасывания поменяли вратаря на полевого игрока, однако не прошло и минуты, как Артур Шетле после передачи Куршука броском от центральной линии забросил шайбу в пустые ворота, установив окончательный счет - 7:3 (3:1, 1:0, 3:2).

После этой победы «Горняк», набрав в восьми матчах 8 очков поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Следующие матчи рудничане проведут 4 и 5 октября в Петропавловске против местного «Кулагера», опережающего «Горняк» на одно очко.