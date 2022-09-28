Соперником рудненского «Горняка» во втором домашнем двухматчевом противостоянии в рамках 31-го открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги стал павлодарский «Иртыш».

Даниил Солтан начинает очередную атаку «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Команды - соседи по турнирной таблице, набрали по четыре очка после шести проведенных играх и опережали только «Снежных барсов», у которых в активе два очка. «Горняк», конечно же, хотел реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения «Сарыарке», в матчах с которой он дал настоящий бой лидеру чемпионата.

С первых минут команды попеременно проводили атаки на ворота соперника, а счет в матче был открыт после первого же удаления. На исходе 9-й минуты за задержку соперника клюшкой двухминутным штрафом был наказан защитник «Горняка» Даниил Солтан, и гостям понадобилось чуть более минуты, чтобы реализовать численный перевес. Автором заброшенной шайбы стал капитан «Иртыша» Диас Атаханов.

Рудничане быстро пришли в себя и буквально через минуту защитник «Горняка» Роман Коваленко сделал из своей зоны передачу вдоль правого борта находившемуся у дальней синей линии Айдару Галимову, который вошел в зону соперника, переиграв защитника павлодарского клуба Станислава Соловьева, и отдал пас открывшемуся в центре Максиму Кунишникову, а тот точно бросил в правый угол ворот - 1:1.

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Команды заиграли острее, а на 14-й минуте нападающий «Горняка» Арслан Ямалов, подобрав шайбу у своих ворот, вошел справа в зону защиты «Иртыша», сместился по диагонали влево и, выдержав паузу, точным броском в правый угол ворот вывел хозяев вперед - 2:1.

В роли лидеров рудничане находились более двадцати минут, получив в середине второго периода хороший шанс увеличить отрыв - после того, как в составе «Иртыша» были удалены сразу два игрока. Имея в течение двух минут значительный численный перевес, «Горняк» все же не смог огорчить хорошо игравшего голкипера гостей Валерия Штукерта. А через минуту с небольшим уже после игры в полных составах «Иртыш» заставил ошибиться голкипера «Горняка» Никиту Акулинина. Отличился на 33-й минуте Юсуп Асуханов - 2:2. Через пять минут уже гости получили шанс выйти вперед, когда к находившемуся на скамейке штрафников удаленному за удар соперника клюшкой игроку «Горняка» Алексею Козорезу присоединился Кунишников, отправившийся отбывать наказание за Акулинина, наказанного за умышленный сдвиг ворот. Но рудничане выстояли.

Нападающий «Горняка» Евгений Степанов хорош был как в атаке, так и в защите / Фото pro.ligasy.kz

Ближе к середине третьего игрового отрезка ситуация на льду повторилась - в составе «Горняка» вначале за блокировку был удален Коваленко, а через полминуты и Акулинин, и вновь за умышленный сдвиг ворот. И вновь рудничане, играя с тремя полевыми игроками против пятерых игроков «Иртыша», сумели выстоять. А на 53-й минуте, когда уже у павлодарцев был удален один игрок, хозяева реализовали большинство - Коваленко после передач Ивана Ширяева и Данила Щекина мощным броском по центру от синей линии вывел «Горняк» вперед.

Но не прошло и трех минут, как уже «Иртыш», получивший численный перевес после удаления за задержку клюшкой Александра Абрамова, усилиями хорошо сыгравшего перед воротами при добивании Бориса Левитского реализовал большинство. Счет в матче в третий раз сравнялся, игра была продолжена в овертайме.

На первой же минуте дополнительного времени Ямалов после передачи из-за ворот гостей Оскара Юлбарисова переиграл голкипера и принес победу «Горняку» - 4:3 ОТ (21, 0:1, 1:1, 1:0), а еще один результативный пас при этом взятии ворот на свой счет записал капитан рудничан Александр Куршук.

Сегодня состоится повторный поединок.