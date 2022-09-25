В пяти городах республики прошли игры первых двух туров чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2022/2023, борьбу за награды которого начали десять команд.

Рудненский «Аят» с двух побед начал чемпионат Казахстана по футзалу / Фото kazfootball.kz

Среди участников национального первенства выступавшие в сезоне-2021/2022 мини-футбольные клубы алматинский «Кайрат», актауский «Каспий», актобинские «Рахмет» и «Актобе», атырауский «Атырау», столичная «Астана», уральский «Байтерек» и рудненский «Аят», а также два клуба-новичка - шымкентский «Ордабасы» и талдыкорганский «Жастар».

Чемпионат пройдет в два круга по два спаренных тура, по итогам которого восемь команд продолжат борьбу в плей-офф на стадии четвертьфинала. А призеры чемпионата станут известны в начале июня.

Накануне чемпионата национальная сборная Казахстана провела два товарищеских матча с командой Азербайджана. В состав главной команды страны на эти встречи были вызваны и два игрока МФК «Аят». И если нападающий рудненского клуба Азат Валиуллин привлекается к играм сборной РК с сезона-2018/2019 и провел в ее составе уже 30 матчей, то для защитника Абдирасула Абдуманапулы это был первый вызов в команду, которая поединками с командой Азербайджана начала подготовку к отборочным матчам чемпионата мира. Обе встречи завершились волевыми победами сборной Казахстана - 5:3 (1:3) и 6:5 (4:5).

Стартовые матчи чемпионата действующий серебряный призер «Аят» провел в Уральске против местного «Байтерека».

В первом поединке счет был открыт на 14-й минуте, автором гола стал привлекавшийся в прошлом сезоне к товарищеским играм сборной РК нападающий «Аята» Ринат Турегазин. С минимальным счетом команды ушли на перерыв, через три минуты после которого бразильский легионер рудненского клуба Роша Батиста Леандриньо удвоил преимущество гостей.

На 25-й минуте участник чемпионата Европы в составе сборной Азербайджана и защитник «Байтерека» Хади Али Ахмади отквитал один гол. Однако на 31-й минуте после удаления в составе хозяев Серика Мажитова с формулировкой «за попытку удара головой соперника в агрессивной манере» Валиуллин забил третий гол в ворота «Байтерека», а еще через две минуты Турегазин оформил дубль.

Уральскому клубу усилиями бразильца Наказато Лукаса Огуидо удалось в конце встречи забить второй гол, но поражения избежать не удалось - 2:4 (0:1).

В обоих стартовых матчах нападающий «Аята» Ринат Турегазин оформил дубли / Фото kazfootball.kz

В повторном поединке счет также открыл «Аят», в составе которого на 6-й минуте отличился Турегазин. Буквально через минуту игрок хозяев Бауыржан Исмаилов восстановил равновесие. Но к 12-й минуте бразильские легионеры «Аята» Лукас Розенски и Леандриньо довели преимущество гостей до двух голов. Правда, к перерыву их соотечественник из уральского клуба Энрике Торрес Педро, выступающий за сборную Армении, сократил преимущество рудничан до минимума.

После перерыва Наказато вновь сделал счет равным. Затем трижды забивали гости, в составе которых отличились еще один бразильский легионер Корилано Леандерсон, а также оформившие дубли Турегазин и Леандриньо. В концовке матча команды обменялись голами в исполнении Ахмади и Леандерсона, оформившего третий дубль в матче, по итогам которого было зафиксировано второе поражение хозяев - 4:7 (2:3).

Следующие матчи «Аят» проведет 30 сентября и 1 октября в Рудном, где его соперником станет МФК «Астана».