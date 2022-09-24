В Рудном на льду Дворца спорта «Горняк Арена» в рамках 31-го открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги прошли первые домашние матчи местного хоккейного клуба «Горняк».

Нападающий «Горняка» Иван Ширяев в борьбе за шайбу с защитником «Сарыарки» Даниилом Киселевым / Фото pro.ligasy.kz

Соперником рудничан в третьем для них двухматчевом противостоянии стал действующий чемпион и обладатель Кубка РК хоккейный клуб из Караганды «Сарыарка», прибывший на матч в роли лидера чемпионата, не потерявшего ни одного очка в четырех проведенных встречах.

«Горняк» же подошел к этому противостоянию с 50-процентным результатом, поделив очки на старте чемпионата в южной столице республики с «Алматы» и в столице Узбекистана с клубом «Хумо».

Карагандинские хоккеисты очень активно начали первую встречу, очень много атаковали ворота «Горняка», доставляя много хлопот голкиперу рудничан Артему Скрынникову. Много времени проводивший в обороне «Горняк» тем не менее на 18-й минуте сумел открыть счет в матче. Случилось это, когда во время отложенного штрафа у гостей рудничане поменяли голкипера на шестого полевого игрока. Максим Кунишников подобрал оставленную ему Евгением Степановым за своими воротами шайбу, прошел с ней по центру до зоны защиты гостей, а войдя в нее, сместился влево и отдал передачу между двумя защитниками на противоположный край открывшемуся там Ивану Ширяеву. Нападающий рудничан, которому на следующий день исполнялось 23 года, в итоге выехал на рандеву с голкипером «Сарыарки» Денисом Каратаевым, и переиграл его, бросив шайбу в левый угол ворот.

Поведя в счете, «Горняк» вскоре остался на льду в меньшинстве - с 30-секундным интервалом за задержку соперника на две минуты вначале был удален Роман Коваленко, а затем Степанов. И рудничане заканчивали период втроем.

Выстояв в меньшинстве и в начале второго периода, «Горняк» пропустил шайбу уже при игре в равных составах. Счет на 22-й минуте сравнял Дмитрий Исмагилов. Через две минуты Захар Пархоменко, а еще через три минуты Артем Расулов еще дважды зажгли фонарь за воротами хозяев - 1:3.

На 31-й минуте, отбив очередную атаку гостей, «Горняк» провел быстрый выпад вдоль правого борта. Карагандинцы попытались выбросить шайбу из своей зоны, но этому помешал Степанов. А затем шайбу подхватил Арслан Ямалов, отдал ее назад Оскару Юлбарисову, который дальним броском поразил верхний левый угол ворот «Сарыарки», сократив отставание в счете - 2:3.

Защитник «Горняка» Никита Харькин разряжает обстановку у своих ворот / Фото pro.ligasy.kz

Еще через пять минут в аналогичной ситуации защитник «Горняка» Валерий Садиков не дал шайбе уйти, остановив ее у правого борта возле синей линии, отдал ее вдоль борта Юлбарисову, а тот сделал передачу открывшемуся в центре Степанову, который броском в левый угол ворот сравнял счет - 3:3.

Концовку второго периода, как и перед первым перерывом, хозяева проводили в меньшинстве, продолжившимся и в начале третьего игрового отрезка. На этот раз «Сарыарка» сумела воспользоваться численным перевесом, и Антон Злобин забросил четвертую шайбу в ворота «Горняка», которая, как оказалось, стала последней в матче, проигранном хозяевами со счетом 3:4 (1:0, 2:3, 0:1).

Повторный матч очень активно начали гости, но затем игра выравнялась. Однако 13-я минута стала для хозяев несчастливой, когда Захар Пархоменко точным броском с близкого расстояния завершил атаку гостей. Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а начало третьего игрового отрезка стало обескураживающим для хозяев. Голкипер «Горняка», останавливая шайбу за своими воротами, остался без клюшки, которая застряла в зазоре между дверями в борту. Гости завладели шайбой и продолжили атаку, завершившуюся броском по центру капитана «Сарыарки» Эдгарса Сиксны, удвоившим преимущество карагандинцев.

Защитник «Горняка» Валерий Садиков в ожидании передачи / Фото pro.ligasy.kz

Несмотря на все старания, рудничанам не удалось исправить ситуацию, и «Горняк» вновь уступил - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ после матчей отметил хорошую игру своих подопечных:

- Неплохо играли в обоих матчах, но индивидуальные ошибки сыграли против нас. Соперник очень мощно начинал встречи. К этому мы готовились, но все же присутствовало некоторое волнение. К тому же мастерство игроков у соперника было чуть выше, что по существу и решило судьбу матчей. Спасибо большое истинным болельщикам, которые остаются с командой независимо от результата матчей. Для них мы и играем, и честно выполняем свою работу.