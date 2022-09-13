Мужчина погиб в ДТП на трассе в Костанайской области
13 сентября 2022, 10:10 | Происшествия
Авария произошла вчера, 12 сентября, на 54 км трассы Аркалык-Торгай около 19.30. 27-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и машина опрокинулась.
- В результате ДТП 21-летний пассажир автомашины скончался. Женщина, 1996 года рождения, и полуторагодовалый ребенок доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения).
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