Старт очередного чемпионата Казахстана по футзалу запланирован на 24 сентября, а пройдет он под эгидой возобновившей работу Ассоциации футзала Казахстана, которой Казахстанская федерация футбола передала полномочия по проведению чемпионата, Кубка РК и Суперкубка Казахстана.

Суперкубок РК «Кайрат» - «Аят»: борьбу за мяч ведет защитник «Аята» Расул Абдуманапулы / Фото kazfootball.kz

В национальном чемпионате примут участие десять команд. Это выступавшие в сезоне-2021/2022 мини-футбольные клубы алматинский «Кайрат», актауский «Каспий», актобинские «Рахмет» и «Актобе», атырауский «Атырау», столичная «Астана», уральский «Байтерек» и рудненский «Аят», а также два клуба-новичка: созданный при шымкентском «Ордабасы» одноименный футзальный клуб и МФК «Жастар» из Талдыкоргана. Из-за финансовых проблем не примет участия в чемпионате кокшетауский «Окжетпес».

Чемпионат пройдет в два круга по два спаренных матча. По итогам восемь команд продолжат борьбу в плей-офф на стадии четвертьфинала. Завершится чемпионат в начале июня.

МФК «Аят» - участник матча за Суперкубок РК / Фото instagram.com

Открыл же сезон по традиции матч за Суперкубок Казахстана, который прошел в Актау на площадке спортивного комплекса «Халык арена». В поединке за почетный трофей в 10-м розыгрыше Суперкубка страны встретились два участника Лиги чемпионов - чемпион Казахстана «Кайрат» и серебряный призер чемпионата «Аят».

Счет был открыт на 10-й минуте, когда бразильский легионер «Аята» Роша Батиста Леандриньо поразил ворота алматинского клуба прямым ударом со штрафного. Через шесть минут он же после паса Тимура Болтабаева выбежал один на один с бразильским вратарем Деннисом Кавальканти, пополнившим «Кайрат» этим летом, и пробил под перекладину, удвоив преимущество рудничан. До перерыва «Аят» еще трижды мог отличиться, но на 17-й минуте Азат Валиуллин не сумел реализовать дабл-пенальти, а бразильский голкипер рудничан Лео Сильва дважды не попал по пустым воротам.

В течение первых трех минут второго тайма в лидеры вышел уже «Кайрат», в составе которого отличились Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов и Чингиз Есенаманов. На 33-й минуте Акбаликов забил и четвертый гол в ворота бросившегося отыгрываться «Аята» - 4:2. На 37-й минуте Антону Рындину удалось вернуть интригу в матч, сделав счет 4:3, но сравнять счет у подопечных Каната Танакпаева не получилось, а «Кайрат» стал семикратным обладателем Суперкубка Казахстана.

На следующий день на этой же площадке началась борьба за Кубок Казахстана. В первом этапе 8 команд были разбиты на две группы. «Аят» за одну из двух путевок в финальный раунд боролся в группе «В» с «Актобе», «Атырау» и «Байтереком». В группе «А» выступали «Астана», «Кайрат», «Каспий» и «Рахмет».

Кубок РК: нападающий «Аята» Тимур Балтабаев против бразильского нападающего «Байтерека» Энрике Торреса Педро / Фото kazfootball.kz

В стартовом матче рудничане встретились с «Байтереком» и на 10-й минуте повели в счете благодаря автоголу Ерлана Каракулова. Однако через три минуты Серик Мажитов восстановил равновесие. Но на последней минуте первого тайма Леандриньо вновь вывел «Аят» вперед. Он же в середине второго тайма забил третий гол в ворота уральского клуба, который смог лишь сократить разрыв в счете на последней минуте встречи - 3:2 (2:1).

Второй матч, против «Актобе» рудничане начали весьма неудачно, пропустив два гола в первом тайме, авторами которых стали Руслан Булатов и Бекжан Даулетов. На пятой минуте второго тайма Валиуллин сократил отставание, а еще через пять минут Ринат Турегазин сравнял счет. За три минуты до окончания матча Абдуманапулы вывел «Аят» вперед, а на последней минуте встречи Турегазин оформил дубль и поставил точку в поединке - 4:2 (0:2).

Кубок РК: в борьбе за мяч бразильский легионер «Аята» Леандерсон и игрок «Актобе» Бекжан Даулетов / Фото kazfootball.kz

В заключительном матче группового этапа «Аят» открыл счет уже на первой минуте игры, а автором гола в ворота «Атырау» стал Турегазин. На 5-й минуте Нурболат Батырханов сравнял счет, но через три минуты Абдуманапулы вновь вывел рудничан вперед. На 32-й минуте Валиуллин, а через две минуты Рындин упрочили преимущество «Аята». Западно-казахстанский клуб, проигравший в двух первых встречах, отчаянно сопротивлялся, но усилиями оформившего дубль Батырханова и Еркебулана Бейбитулы сумел только сократить счет до минимума - 4:3 (2:1).

Таким образом «Аят» стал полуфиналистом Кубка РК, заняв первое место в группе. Вторую путевку в группе «В» завоевал «Актобе», переигравший «Атырау» - 4:1 (3:0) и «Байтерек» - 5:4 (1:3).

В группе «А» путевку в полуфинал завоевал «Кайрат», разгромивший «Каспий» - 9:0 и «Рахмет» - 6:1, а также одержавший волевую победу над «Астаной» - 6:4. Четвертым участником «финала четырех» стал «Рахмет», на счету которого победа над «Астаной» - 4:3 и ничья с «Каспием» - 5:5.

Финальный раунд Кубка РК состоится в декабре.