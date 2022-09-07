По информации на 15 часов 7 сентября природный пожар в Аулиекольском районе Костанайской области локализован. Об этом сообщил руководитель оперативного штаба, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий ИЛЬИН.

Площадь пожара составляет 43 тыс. га. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в районе с. Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.

- Силы и средства в уменьшенном составе остаются на продолжение ликвидации последствий возгорания. Для оказания помощи остается группировка сил и средств Акмолинской области, инженерная техника личного состава РГК Восток, который будут проводить опашку, а также остаются личный состав полка МЧС с командирами до особого распоряжения и подразделения Костанайской области. Остальным подразделениям плодотворно поработать до конца светового дня и отбиваться по местам постоянной дислокации, - сообщил Ильин.

В тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, НГ, Академия МВД г.Костанай, МО, МИО и коммунальные службы области в составе 207 единиц техники в работе на участках, 5 пожарных поезда находятся в работе, привлечено 1 785 человек.

Вертолетной техникой с начала тушения пожара произведены 272 сброса воды.

Всего с начала пожара эвакуаирован 2 091 человек (1 841 – 3 сентября из с. Аманкарагай, с. Озерное с. Лесное, 250 человек - 5 сентября из с. Баганалы в с. Казанбасы).

В пунктах временного размещения Аулиекольской средней школе (16 человек), в Аулиекольской школе-интернат (1 человек) находятся 17 человек, из них 7 детей, основная часть эвакуированных вернулись в свои дома, остальные остаются у родственников.

С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 37 звонков информационного характера. Три психолога оказывают психологическую помощь в эвакопункте Аулиекольского района. Консультативную помощь получили 124 человека, групповым форматом работы охвачено 45 детей.

Тушение продолжается.