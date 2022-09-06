Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги.

Активно подключался к атакам «Тобола» черногорский защитник Жарко Томашевич / Фото kazfootball.kz

По решению Профессиональной футбольной лиги Казахстана, начиная с прошлого тура, каждый тур будет носить имя одного из казахстанских футболистов прошлого. Как отметил президент ПФЛК Рохус ШОХ, к сожалению, нынешняя молодежь не знает имена тех, кто ковал историю казахстанского футбола:

- Нам есть кем гордиться. Нужно понимать, что, не зная своей истории, сложно строить будущее. В этом году принято решение с 17-го по 26-й турам присвоить имена ветеранов, выступавших в 60-70-е годы прошлого столетия.

Предыдущий тур прошел в память об ушедшем из жизни в августе прошлого года воспитаннике шымкентского футбола Фанасе Салимове - он выступал за юношескую и молодежную сборные СССР, был призером чемпионата Европы среди юношей, а также 8 лет играл за «Кайрат» в чемпионате Советского Союза.

Отчетный тур прошел в честь Сеильды Байшакова, внесшего огромный вклад в развитие отечественного футбола, выступая за джамбульский «Энергетик» и алматинский «Кайрат», а также за сборную СССР. За алматинский клуб Байшаков сыграл 296 матчей и забил 11 голов, был капитаном команды. После завершения карьеры футболиста работал тренером в «Кайрате», а также занимал руководящие должности в Федерации футбола Казахстана. Сейчас Сеильда Икрамович, отметивший 28 августа свой 72-й день рождения, является президентом республиканского союза ветеранов футбола и советником президента Казахстанской федерации футбола. Сеильда Байшаков присутствовал на ставшим центральным в 18-м туре матче, в котором в Алматы встречались «Кайрат» и «Тобол».

Опасный момент у ворот «Тобола» / Фото kazfootball.kz

И алматинский клуб, вылетевший из розыгрыша Кубка РК после поражения в четвертьфинале на своем поле «Акжайыку», но продолжающий вести борьбу за бронзовые медали чемпионата, и отстаивающий чемпионский титул костанайский клуб, вернувшийся в первую тройку, подошли к очному поединку с одинаковыми беспроигрышными сериями, одержав в шести предыдущих турах по четыре победы и завершив по два матча вничью. А учитывая, что «Тобол» в турнирной таблице опережал «Кайрат» всего на два очка, интерес к матчу еще более подогревался.

После того, как в матче с «Ордабасы» при столкновении с игроком шымкентского клуба основной голкипер «Тобола» Александр Мокин получил травму (диагностирован перелом большеберцовой кости со смещением отломков) место в воротах на матче в Алматы занял российский вратарь Тимур Акмурзин. По сравнению с предыдущим поединком главный тренер "Тобола" Милан МИЛАНОВИЧ сделал в стартовом составе две замены в линии нападения, оставив на левом фланге забившего свой первый гол за команду Мильяна Вукадиновича и выпустив в центр форварда Игоря Сергеева, а на правый край - Айбара Жаксылыкова. В защите играли Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Сергей Малый и Багдат Каиров, а среднюю линию составили Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и Серикжан Мужиков, выведший команду на поле с капитанской повязкой.

Уже на 4-й минуте матча Тагыберген пробил по воротам хозяев низом метров с 25-ти, но голкипер «Кайрата» Данил Устименко в падении выбил мяч из левого от себя угла. Через три минуты, после удара метров с 30-ти по центру нападающего алматинского клуба Артура Шушеначева вступил в игру и Акмурзин, поймавший мяч после отскока от газона. После этого инициативой постепенно завладели гости, на 15-й минуте проведшие быструю атаку по правому краю, завершившуюся прострелом Сергеева в центр на Жаксылыкова, но капитан «Кайрата», российский защитник Виктор Васин успел выбить мяч. На 19-й минуте Сергеев с линии штрафной площади сделал передачу входившему слева в нее Вукадиновичу, который в центре оставил мяч Жаксылыкову, но удар у того не получился. Через три минуты пробил в левый нижний угол ворот со средней дистанции Тагыберген, но мяч пролетел рядом со стойкой.

Надежно в защите сыграл Сергей Малый / Фото kazfootball.kz

А на 26-й минуте Васин из центра своей половины поля отдал мяч своему вратарю, к которому побежал и Сергеев. Устименко в касание выбил мяч из штрафной площади, но тот попал в Дамира Касабулата и отлетел в сторону ворот, а Сергеев, развернувшись на линии штрафной площади, пробил без обработки под голкипером точно в левый угол, открыв счет - 0:1.

На 33-й минуте алматинцы провели быструю контратаку, после которой нападающий «Кайрата» Айбар Абдулла вбежал с мячом справа в штрафную площадь, но вышедший навстречу Акмурзин помешал пробить в дальний угол ворот. В ответной атаке Жаксылыков получил возможность нанести удар из центра штрафной площади, но пробил с ходу выше ворот. Буквально в следующей же атаке Вукадинович от левого угла штрафной площади пробил обводящим ударом рядом с дальней штангой.

В борьбе за мяч сербский полузащитник «Тобола» Душан Йованчич / Фото kazfootball.kz

И на 42-й минуте давление «Тобола» принесло результат. Йованчич перехватил мяч слева у центральной линии на половине поля хозяев, пробежал вперед и отдал мяч еще дальше открывшемуся Вукадиновичу, который сделал подачу в центр штрафной площади точно на голову набегавшему Жаксылыкову, уверенно пробившему под перекладину над голкипером - 0:2.

В начале второго тайма дальний ударом отметился бразильский нападающий «Кайрата» Жоао Пауло, но Акмурзин поймал отскочивший от газона мяч. В ответной атаке Тагыберген пробил низом с дуги штрафной площади, но не попал в правый угол ворот. На 53-й минуте российский полузащитник «Кайрата» Антон Крачковский, вышедший на вторую половину матча вместо Абдуллы и добавивший скорости атакам хозяев, совершил длинный забег с мячом от центральной линии и метров с 25-ти пробил по воротам, но Акмурзин был на месте. Вскоре примерно с этой же точки пробил Шушеначев, получивший передачу от совершившего перехват на половине поля гостей Крачковского, и на этот раз мяч влетел в правый от голкипера угол ворот «Тобола» - 1:2.

Забитый гол придал алматинцам сил, и на исходе часа игры тот же Шушеначев попытался поразить ворота уже с близкого расстояния, но пробил от правого угла вратарской площадки выше ворот.

На 63-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена - вместо Жаксылыкова на поле вышел Самат Жарынбетов, а еще минут через десять на двойную замену у «Кайрата» двойной заменой ответил и наставник «Тобола», поменяв Тагыбергена на Владислава Васильева и Мужикова на нигерийского полузащитника Чиди Осучукву. Едва прошло две минуты после этой замены, как Томашевич с середины своей половины поля сделал длинный заброс на Сергеева, который вбежал за мячом в штрафную площадь и легко перекинул его через вышедшего навстречу голкипера, оформив дубль - 1:3.

Узбекистанский форвард «Тобола» Игорь Сергеев, оформив дубль, довел счет своим забитым мячам до восьми / Фото kazfootball.kz

Уверенно контролируя игру, «Тобол» продолжал атаковать и на 85-й минуте Вукадинович, войдя справа в штрафную площадь алматинцев, опасно пробил над перекладиной.

На последней минуте основного времени в борьбе за мяч, покидавший поле вдоль правой линии штрафной площади «Тобола», Каиров столкнулся с вышедшим на замену Еркебуланом Сейдахметом, после чего оба оказались на газоне. В этом эпизоде арбитр встречи Сакен Байымбет из Тараза усмотрел нарушение правил и назначил в ворота гостей пенальти. Акмурзин угадал направление удара кыргызстанского полузащитника «Кайрата» Гулжигита Алыкулова, но не дотянулся до мяча, влетевшего в правый нижний от него угол ворот. Этот гол все же не спас хозяев от поражения - 2:3.

Главный тренер «Кайрата» Кирилл КЕКЕР отметил, что игра получилась интересной:

- У нас была слишком тяжелая неделя в плане эмоционального состояния. Но в любом случае я рад тому, что мы провели такой качественный второй тайм. Он оставляет хорошие впечатления. Мы обязательно будем прогрессировать, молодым игрокам нужно время. Мы не будем опускать руки. Пока у нас есть шансы, мы будем бороться. Каждую игру мы будем выходить и играть на победу.

Милан Миланович сказал, что победа стала заслуженной:

- В первом тайме у молодых игроков «Кайрата» был страх перед нами. Поэтому в первом тайме мы очень хорошо и тактически играли, и забили два гола. Но во втором тайме уже «Кайрат» быстро забил и после этого у нас были проблемы. Но наши качество игры, борьба за мяч и опыт были хорошими, поэтому мы и выиграли.

«Тобол», одержав важную победу, продолжает преследование не потерявших очков в этом туре «Актобе» и «Астаны». Актобинцы добились восьмой подряд победы в матче с отмененными пенальти и взятием ворот, забив дома единственный гол в ворота «Кызыл-Жара» на предпоследней минуте встречи, и набрали 38 очков. Столичный клуб имеет в своем активе 34 очка, одержав в туре самую убедительную победу, проведя в Нур-Султане четыре безответных мяча в ворота «Акжайыка».

«Тобол» набрал после 18 сыгранных матчей 32 очка и занимает третье место, на пять очков опережая «Кайрат», которого догнал «Шахтер», в упорной борьбе с минимальным счетом переигравший на своем поле «Тараз».

Отодвинулся от зоны вылета «Туран», чья гостевая победа над «Ордабасы» (2:1) стала сенсацией тура. С таким же счетом, как и в Алматы, но только в пользу хозяев завершился поединок «Атырау» - «Каспий». А больше всех забитых голов в туре увидели зрители в Павлодаре, где «Аксу» переиграл аутсайдера «Махтаарал» со счетом 4:2.

Матчи следующего тура пройдут в ближайшие субботу и воскресенье. «Тобол» 10 сентября примет на своем пол «Атырау». Начало встречи в 20:00.