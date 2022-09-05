"Тобол" победил "Кайрат" в Алматы и вышел на второе место в КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz. Действующий чемпион турнира забил два гола в первом тайме.

©Vesti.kz, Алихан Сариев

Центральный матч 18-го тура завершился со счетом 3:2 в пользу гостей. Счет в матче открыл Игорь Сергеев, который наказал "Кайрат" за ошибку в обороне, а во втором тайме легионер из Узбекистана оформил дубль.

Еще один мяч за "Тобол" забил Айбар Жаксылыков. Дальний выстрел Артура Шушеначева сократил разницу в счете, а Гулжигит Алыкулов ударом с пенальти установил окончательный результат игры.

Эта победа позволила "Тоболу" выйти на второе место в КПЛ с 32 очками, а лидирует в турнире "Актобе" (35). "Астана" (31) замыкает топ-3, а у "Кайрата" с "Шахтером" по - 27 баллов.