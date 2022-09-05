Сегодня утром президент РК Касым-Жомарт Токаев прилетел в Аулиекольский район, где последние три дня бушуют лесные пожары. Токаев облетел пострадавшие территории на вертолете, а после провел совещание оперативного штаба по ликвидации пожаров.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть!» - сказал президент.

Президент поручил Правительству и акимату Костанайской области в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.



Токаев также заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.