В Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра завершились поединки второго круга в одиночных и парных разрядах Открытого чемпионата США по теннису (US Open Tennis Championships) - последнего турнира этого года из серии «Большого шлема».

Из стартовавших в основной сетке US Open шести казахстанских теннисистов борьбу на кортах Нью-Йорка продолжает Анна Данилина / Фото ktf.kz

К сожалению, к завершившим ранее выступления первым ракеткам Казахстана Елене Рыбакиной и Александру Бублику присоединилась и третья наша представительница в одиночном разряде Юлия Путинцева (38-я ракетка мира). После победы на старте турнира над американкой Амандой Анисимовой она встречалась в 1/32 финала с представительницей Германии Юле Нимайер (108-я ракетка мира) и неожиданно потерпела поражение в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

Продолживший после вылета с US Open в одиночном разряде выступления в парном разряде Александр Бублик вместе с Хольгером Руне из Дании во втором круге уступил французскому дуэту Кентен Гали и Адриан Маннарино в трех сетах со счетом 3:6, 7:5, 6:7 (8:10).

Также прекратил борьбу после второго круга еще один казахстанский теннисист Александр Недовесов, выступавший вместе с Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана. В 1/16 финала казахстанско-пакистанский дуэт уступил в двух сетах посеянной на US Open под третьим номером паре в составе победителя одного турнира «Большого шлема» в парном разряде Марсело Аревало из Сальвадора и победителя четырех турниров «Большого шлема» в парном разряде Жана-Жюльена Роже из Нидерландов со счетом 0:6, 3:6.

В женском парном разряде Елена Рыбакина была вынуждена сняться с турнира, так и не начав выступления, из-за отказа от участия по болезни ее напарницы из Украины Ангелины Калининой.

Казахстанка Анна Данилина и теннисистка из Бразилии Беатрис Хаддад Майя выступят в третьем круге женского парного разряда Открытого чемпионата США / Фото ktf.kz

А вот лидер сборной Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с теннисисткой из Бразилии Беатрис Хаддад Майей смогла добиться победы и во втором круге US Open. Посеянная на турнире под восьмым номером казахстанско-бразильская пара выиграла в двух сетах у Алены Большовой из Испании и Ульрикки Эйкери из Норвегии со счетом 6:1, 7:5.

В третьем круге оставшаяся в единственном числе представительница Казахстана на US Open Данилина и Майя поборются за выход в четвертьфинал с Эллен Перес из Австралии и Николь Мелихар-Мартинес из США. Поединок пройдет в ночь с 4 на 5 сентября и начнется в полночь.