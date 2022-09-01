Казахстанские теннисисты провели первые поединки в одиночных и парных разрядах на стартовавшем в Нью-Йорке турнире серии «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису.

Александр Бублик завершил выступление в одиночке, но продолжает борьбу в парном разряде US Open / Фото ktf.kz

Первым из представителей Казахстана на корт вышел лидер мужской сборной Александр Бублик, занимающий в рейтинге ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов) 47-е место. Его соперником в первом круге одиночного разряда был французский теннисист Уго Гастон (72-е место рейтинга АТР). Казахстанец за 1 час и 46 минут одержал победы во всех трех сетах с одинаковым счетом - 6:4, 6:4, 6:4 и в матче за выход в третий круг встретился с 15-й ракеткой мира Пабло Карреньо-Бустой из Испании. Испанец, посеянный на турнире под 12-м номером, в первом круге выиграл у Доминика Тима из Австрии (7:5, 6:1, 5:7, 6:3), в 2020 году занимавшего 3-е место в рейтинге ATP. Для Бублика и Карьено-Бусты эта встреча стала четвертой, и в четвертый раз испанец был сильнее - 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (7:5). Матч продлился 3 часа и 1 минуту.

Победительница «Уимблдона-2022» первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая 25-е место в рейтинге WTA (Женская теннисная ассоциация) в первом круге неожиданно уступила француженке Кларе Бюрель (131-е место) со счетом 4:6, 4:6 и стала первой с 2011 года действующей чемпионкой «Уимблдона», уступившей в первом раунде на US Open.

А вот еще одна представительница Казахстана Юлия Путинцева (38-й номер мирового рейтинга) уверенно победила в двух сетах за 1 час и 19 минут американку Аманду Анисимову (24-й номер рейтинга) - 6:3, 6:3. Во втором круге соперницей казахстанки станет Юле Нимайер из Германии (108-й номер рейтинга), одержавшая победу в первом круге также над американкой Софьей Кенин - 7:6, 6:4.

Юлия Путинцева прошла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде / Фото ktf.kz

После вылета с US Open в одиночном разряде Александр Бублик выступил с Хольгером Руне из Дании в парном разряде, где казахстанско-датский дуэт выиграл в первом круге у американских теннисистов Дениса Кудлы и Фрэнсиса Тьяфу - 6:2, 3:6, 6:1. Во втором круге победителей ждет поединок с парой из Франции Кентен Алис / Адриан Маннарино. Встреча пройдет 2 сентября в 21:00.

Успешно выступил в первом круге парного разряда и казахстанец Александр Недовесов, который вместе с Айсам-уль-Хаком Куреши из Пакистана переиграл аргентинских теннисистов Себастьяна Баэса и Томаса Мартина Этчеверри - 6:1, 7:5.

Покинул US Open после первого круга парного разряда Андрей Голубев, выступавший в дуэте с испанским теннисистом Педро Мартинесом. Казахстанско-испанская пара уступила паре Тим Пуэц (Германия) / Майкл Венус (Новая Зеландия) - 7:6, 2:6, 4:6.

Неудачно стартовала в турнире среди женских пар продолжающая выступления в одиночном разряде Юлия Путинцева. Вместе с Яниной Викмайер из Бельгии она уступила интернациональному дуэту Ребекка Петерсон (Швеция) / Анастасия Потапова (Россия) - 6:4, 7:6, 1:6.

В женском парном разряде сегодня в ночь с 1 на 2 сентября проведут первые поединки два дуэта с участием казахстанских теннисисток. Елена Рыбакина и Ангелина Калинина (Украина) сыграют против пары Хэрриет Дарт (Великобритания) / Людмила Самсонова (Россия), а Анна Данилина и Беатрис Аддад Майя (Бразилия) встретятся с парой Александра Крунич (Сербия) / Магда Линетт (Польша).