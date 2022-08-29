Информация о том, что девочки 13-ти и 14 лет ушли из Центра поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, поступила в дежурную часть Житикаринского отдела полиции 28 августа в 11.30.

Как сообщила сегодня, 29 августа, пресс-служба ДП Костанайской области, для поиска были ориентированы все наряды полиции.

Около восьми часов вечера дети были найдены в старой части города. Девочки возвращены в Центр поддержки.



В это же день при патрулировании к сотруднику полиции обратилась женщина, которая сообщила, что ее 5-летний сын потерялся, когда играл во дворе дома. Информацию передали передана в дежурную часть, на поиски ребенка были ориентированы все наряды полиции. Ребенок был найден в течение 20 минут.



"В праздничные дни в Житикаре сотрудники полиции несли службу в режиме усиленного варианта, отметили в ведомстве. - Плотность нарядов была увеличена. Стражи порядка обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и всегда находиться рядом".

Фото пресс-службы ДП