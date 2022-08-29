Завершились матчи группового этапа розыгрыша Кубка Казахстана по хоккею с шайбой, по итогам которого определились участники полуфинала.

Нападающий «Горняка» Алексей Козорез ведет борьбу за шайбу у борта с нападающим «Арлана» Александром Шином / Фото pro.ligasy.kz

После разгромной победы над «Торпедо» (8:2) на старте группового этапа «Горняк» во втором матче играл в Алматы в Ледовом комплексе «Halyk Arena» с серебряным призером чемпионата Казахстана кокшетауским клубом «Арлан», который в первом поединке одержал сухую победу над «Алматы».

Как и в первой встрече, рудничане первыми пропустили две шайбы и также в первом периоде. В составе кокшетауского клуба отличились Василий Москалев, забросивший шайбу на третьей минуте, когда у «Горняка» за подножку был удален Айдар Галимов, и Сергей Чеботов на 15-й минуте. А вот поразить до первого перерыва ворота соперника, в отличие от первой игры, рудненскому клубу не удалось.

Зато удалось это сделать в начале второго периода, в формате «четыре на четыре» - после того, как на последних секундах первого периода за драку были удалены игроки обеих команд. В составе «Горняка» на пять минут был удален Александр Катков, получивший еще и дисциплинарное наказание в виде удаления до конца игры. А заброшенную шайбу на свой счет записал открывшийся слева от ворот Данил Щекин после передач Максима Кунишникова и Айдара Галимова - 2:1. Правда, через минуту нападающий «Арлана» Иван Захарчук вновь увеличил разрыв, реализовав численный перевес и в третий раз огорчив голкипера рудничан Артема Скрынникова - 3:1.

На 32-й минуте нападающему игравшего в этот момент в меньшинстве «Горняка» Денису Гурьеву удалось убежать на рандеву с голкипером «Арлана» Максимом Грязновым. Однако перед самыми воротами его сбили, за что в ворота кокшетауского клуба был назначен штрафной бросок, который четко реализовал пострадавший.

Но едва «Горняк» вновь сократил отставание до минимума, как в его составе был удален за подножку голкипер. И «Арлан» на 36-й минуте сумел реализовать большинство, после чего счет до второго перерыва больше не менялся - 4:2.

В третьей десятиминутке уже «Горняку» дважды удалось реализовать численный перевес. На 47-й минуте ворота кошетаусцев поразил Галимов, которому ассистировали Валерий Садиков и Кунишников, а на 57-й минуте отличился Евгений Степанов при поддержке Щекина и Оскара Юлбарисова. И при счете 4:4 матч перешел в овертайм, на 40-й секунде которого Александр Воробьев принес победу «Арлану».

Противостояние «Горняка» и «Арлана» продолжится в полуфинале - защитник рудничан Александр Катков и нападающий кокшетаусцев Владимир Маркелов / Фото pro.ligasy.kz

А после того, как «Арлан» выиграл и третий матч в группе «В» на этот раз у так и не сумевшего набрать ни одного очка «Торпедо» и первым из участников вышел в полуфинал, у «Горняка» оставался шанс пробиться в плей-офф со второго места, став при этом лучшим среди трех возможных претендентов. Для этого рудничанам необходимо было выиграть заключительный матч группового этапа у хозяев льда «Алматы».

Рудничане не стали изменять «традиции» и в третьем матче подряд пропустили первыми. Произошло это спустя полторы минуты после начала встречи, автором гола стал нападающий «Алматы» Мамед Сейфулов, пославший шайбу в ворота под щитками Никиты Акулинина броском от правого борта.

Алматинский клуб, также не потерявший шансы пробиться в финальную часть Кубка РК, продолжал владеть инициативой всю первую половину периода, но затем подопечные Сергея Невструева заиграли намного активнее, стали больше атаковать и на последней минуте восстановили равновесие в счете. Произошло это, когда при отложенном штрафе у хозяев льда «Горняк» заменил голкипера на шестого полевого игрока. Спустя 45 секунд открывшийся перед воротами Максим Кунишников получил шайбу с правого фланга от Романа Коваленко и Александра Абрамова и с близкого расстояния послал ее в ближний угол мимо американского голкипера «Алматы» Николаса Вилардо, отразившего до этого 14 бросков - 1:1.

В начале второго периода хозяева льда дважды оставались в меньшинстве и дважды были за это наказаны «Горняком». На 22-й минуте численное большинство реализовал Иван Ширяев, которому ассистировали Кунишников и Валерий Садиков, а на 27-й минуте Оскар Юлбарисов после передач Евгения Степанова и Данила Щекина довел счет до 1:4 в пользу «Горняка», после чего страсти на льду еще больше накалились и удаления стали следовать чаще.

Защитник «Горняка» Виктор Ивашкин и нападающий «Алматы» Батыр Маркабаев в ожидании продолжения игры / Фото pro.ligasy.kz

Дважды команды переходили на игру в формате «четыре на четыре». Причем на 32-й минуте последовало пятиминутное удаление в составе «Алматы» Евгения Фокина за толчок на борт Ивана Ширяева, получившего травму, и на две минуты за драку был удален вступившийся за своего товарища по команде Садиков. Но через 10 секунд формат игры превратился в «четыре на три», после того как в составе алматинцев последовало еще одно удаление. При этом формате «Горняк» забросил еще одну шайбу - Щекин после передачи Юлбарисова бросил по воротам почти от синей линии, голкипер отразил удар, а на добивании отличился Арслан Ямалов - 1:5.

Автору шайбы тут же «досталось» от защитника «Алматы» Артема Бакушина, с кем завязал потасовку нападающий «Горняка» Евгений Степанов. И как результат - оба игрока были удалены, а игра продолжилась в формате «четыре на три» с численным преимуществом «Горняка». Но вскоре нападающий «Алматы» Серик Аргымбаев затеял очередную драку с Ширяевым, давшим достойный отпор, и оба игрока получили пятиминутные удаления. Своими эмоциями игроки алматинского клуба смогли завести зрителей на трибунах, а вот завести свою команду у них так и не получилось. И на 35-й минуте «Горняк», игравший в полном составе, забросил пятую шайбу в ворота «Алматы», который в этот момент пытался выстоять с тремя полевыми игроками. После этой пропущенной шайбы место в воротах алматинского клуба занял 19-летний Филипп Колесников.

В начале третьего периода один за одним в составе «Горняка» были удалены три игрока - Валерий Садиков за толчок соперника клюшкой, Александр Куршук за подножку и Константин Пальмтаг за блокировку. И долгое время игравшие с тремя полевыми игроками рудничане на 43-й минуте все же пропустили вторую шайбу. Автором которой стал защитник «Алматы» Макар Ваулин.

Нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов пррорывается к воротам «Алматы» / Фото pro.ligasy.kz

Но большего хоккеисты алматинского клуба при поддержке своих болельщиков сделать не смогли. А точку в матче поставил новобранец «Горняка» Игорь Калинычев, точно бросивший слева от синей линии после передач Кунишникова и Романа Коваленко - 2:6 (1:1, 0:4, 1:1).

Главный тренер «Горняка» Сергей НЕВСТРУЕВ сказал после матча, что доволен результатом:

- Есть еще вопросы по игре, особенно по началу. Но мы перетепели и заставили ошибаться соперника. Игра была хорошая до определенного момента, когда некоторые игроки алматинского клуба стали совершать поступки, не красящие хоккей. Но мы двигаемся дальше.

Набрав 5 очков, «Горняк» занял в своей группе второе место и стал четвертым участником финальной части Кубка Казахстана, так как ставшие вторыми в своих группах «Актобе» и «Бейбарыс» набрали по 4 очка. Кроме рудничан и «Арлана», в полуфинал вышли победители своих групп «Сарыарка» и «Иртыш». А так как кокшетауский клуб, согласно рейтингу по результатам предварительного этапа, стал лучшим, то именно он и сыграет в полуфинале с «Горняком». Вторую полуфинальную пару составят «Сарыарка» и «Иртыш».

Матчи раунда плей-офф пройдут в Нур-Султане в среду, 31 августа. Начало матчей: 14:00 «Арлан» - «Горняк» и 19:00 «Сарыарка» - «Иртыш». А финальный поединок состоится 1 сентября.