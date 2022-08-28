Вручение почетных грамот и денежных сертификатов от Министерства культуры и спорта прошло 27 августа в Доме дружбы. Церемонию приурочили к празднованию Дня спорта в Казахстане.

Награды вручал заместитель акима Костанайской области Ерлан СПАНОВ. Ветеранам - грамоты и нагрудные знаки, призерам молодежных чемпионатов Азии и мира по итогам первого полугодия 2022 года - сертификаты. Общий призовой фонд - более 1 млн 720 тысяч тенге.

- У нас есть 34 стадиона, 53 спортивных комплекса, более 1 000 спортивных площадок и более 600 спортивных залов, на базе которых организованы занятия 9 500 спортивных секций, - перечислил Спанов. - Физкультурно-оздоровительную работу с населением проводят 3 000 работников спорта, подготовкой спортивного резерва занимаются 30 ДЮСШ, спортивные клубы и центры подготовки олимпийского резерва, а также школа высшего спортивного мастерства.

Среди награжденных - заслуженный мастер спорта РК по греко-римской борьбе Сергей Матвиенко, старший тренер Костанайской области по пауэрлифтингу Игорь Шилов, тренер-преподаватель ДЮСШ № 3 (Костанай) по конькобежному спорту Инна Филиппова (один из ее воспитанников - Денис Кузин).

- Я занимаюсь с 12 лет, уже 5 лет в спорте, - поделилась с "НГ" впечатлениями после награждения 17-летняя призерка чемпионатов мира и Азии по тяжелой атлетике Екатерина АЛЯКИНА. - Меня привела мама, изначально занималась для себя, но потом попала в секцию тяжелой атлетики и начала тренироваться вместе с командой, стала выезжать на чемпионаты республики и на мировые чемпионаты. Награду получать, конечно, здорово, но приятнее на помосте - это незабываемые ощущения, когда у тебя что-то получается, когда ты преодолеваешь себя, свои страхи. Это самые запоминающиеся минуты. Это был мой второй международный старт, первый был в Греции - чемпионат мира, второй - чемпионат Азии в Ташкенте. Сейчас готовлюсь к чемпионату РК для взрослых, мужчин и женщин. Пройдет он в конце сентября здесь, в Костанае.

- Мы регулярно проводим большие соревнования, в этом году проводили первенство РК по велоспорту, традиционная ежегодная велогонка в память мастера спорта по нашей дисциплине, чемпиона СССР Валентина Бобылева, - рассказал журналистам президент федерации велоспорта Костанайской области Александр БОРОДИН. - Я считаю, что велоспорт в нашем регионе становится все более популярным. У нас большие достижения по республике, наша область всегда в тройке, либо в пятерке лучших.

АО «Варваринское» выделило федерации 13 млн тенге, что позволило купить хорошие велосипеды, но средств спортсменам все равно не хватает.

- Я как-то говорил с первым заместителем акима области, что нам нужны велодорожки хотя бы от Костаная до Рудного, чтобы они отдельно были, чтобы люди могли семьями выезжать. Он сказал, что расширят дорогу, но это не то! Я бываю на западе страны, в Нур-Султане, я вижу, как условия там созданы, - отмечает Бородин. - Я буду обращаться к Архимеду Бегежановичу, чтобы нас все-таки услышали и велодорожки сделали. Это ведь безопасность велосипедистов - мы ездим вокруг города, кругом транспорт, едут много фур, которые могут задавить ребенка. Надо создавать безопасные условия проезда.

Фото Андрея СКИБЫ