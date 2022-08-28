"Тобол" на своем поле крупно обыграл "Ордабасы" и поднялся в группу лидеров КПЛ-2022 после 17 туров, передает корреспондент Vesti.kz.

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Матч в Костанае завершился со счетом 4:0. По голу в первом тайме забили Зоран Тошич и Милан Вукадинович, а после перерыва отличились Серикжан Мужиков и Айбар Жаксылыков.

Победа подняла "Тобол" на третью строчку с 29 очками, он обогнал "Кайрат" (27). В дуэт лидеров входят "Актобе" (35) и "Астана" (31), а "Ордабасы" откатился на пятую строчку с 26 баллами.

Добавим, что ранее очки в матче с "Таразом" потеряла "Астана", а "Кайрат" упустил победу над "Каспием".

Седьмую победу подряд в КПЛ одержал "Актобе" и увеличил преимущество перед конкурентами.