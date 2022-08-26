Прошли матчи первого тура группового этапа розыгрыша Кубка Казахстана по хоккею с шайбой, в котором за почетный трофей борются 11 клубов из Казахстана и один из Узбекистана.

Евгений Степанов (№52) выводит «Горняк» вперед / Фото vk.com/gornyak_official

Рудненский «Горняк», попавший на предварительном этапе в группу «В» вместе с командами «Арлан», «Алматы» и «Торпедо», провел первый матч с хоккеистами из Усть-Каменогорска. Встреча прошла в южной столице в Ледовом комплексе «Halyk Arena».

Занявшие по итогам прошлого сезона в чемпионате Каазахстана четвертое место хоккеисты «Торпедо» на 6-й минуте матча открыли счет, автором заброшенной шайбы стал Эрик Алдабергенов. Еще через шесть минут Данияр Каиров увеличил преимущество усть-каменогорского клуба. За три с половиной минуты до первого перерыва «Горняк» сумел отквитать одну шайбу усилиям и Максима Кунишникова, которому ассистировали Валерий Садиков и Айдар Галимов.

Проход к воротам «Торпедо» совершает защитник «Горняка» Валерий Садиков / Фото vk.com/gornyak_official

С самого начала второго периода рудничане завладели инициативой и вскоре сравняли счет. На 24-й минуте, после передач Вячеслава Шарипова и Дениса Гурьева отличился Никита Харькин. Причем произошло это, когда в составе «Горняка», четырежды в первой двадцатиминутке не сумевшего реализовать численный перевес, двухминутное наказание за задержку соперника клюшкой отбывал Руслан Утебаев.

В начале 27-й минуты Евгений Степанов после паса Арслана Ямалова вывел рудненский клуб вперед. Чуть менее чем через минуту Гурьев при поддержке Шарипова и Даниила Солтана довел преимущество «Горняка» до двух шайб. А до конца периода Роман Коваленко, которому ассистировал Оскар Юлбарисов, огорчил и Антона Осокина, сменившего в воротах «Торпедо» после четырех пропущенных шайб Андрея Янкова.

Опережая соперника на три шайбы «Горняк» не стал останавливаться на достигнутом и в заключительном периоде еще трижды зажигал фонарь за воротами устькаменогорцев. На 48-й минуте заброшенную шайбу записал на свой счет дважды выступавший в роли ассистента Шарипов, которому помогли отличиться Артур Шетле и Солтан. А на 50-й и 55 минутах дубли оформили Кунишников и Степанов. Авторами результативных передач в первом случае были те же Шетле и Солтан, а во втором - Галимов и Гурьев.

Опасный момент у ворот «Торпедо» / Фото vk.com/gornyak_official

После этого наставник «Горняка» Сергей Невструев заменил в воротах Никиту Акулинина на находящегося на просмотре голкипера молодежного состава клуба Илью Лигая.

Таким образом, «Горняк» добился более, чем уверенной победы на старте кубкового турнира - 8:2 (1:2, 4:0, 3:0). Во втором поеднке в этой группе «Арлан» забросил три безответные шайбы в ворота «Алматы».

Сегодня «Горняк» проведет второй матч, в котором его соперником будет действующий серебряный призер чемпионата Казахстана кокшетауский «Арлан».