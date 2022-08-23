Перед стартом розыгрыша Кубка РК по хоккею с шайбой рудненский «Горняк» провел еще две товарищеские встречи, в которых его соперником вновь был петропавловский «Кулагер». Но на этот раз оба матча прошли в Рудном на льду Дворца спорта «Горняк Арена».

Опасный момент у ворот «Кулагера» / Фото vk.com/gornyak_official

Накануне этих встреч «Горняк» объявил о подписании контрактов сразу с четырьмя нападающими. Состав команды пополнили воспитанник московского «Спартака» Игорь Калинычев, воспитанник карагандинской школы хоккея Константин Пальмтаг, воспитанник екатеринбургского «Автомобилиста» Вячеслав Шарипов и воспитанник уфимского «Салавата Юлаева» Арслан Ямалов.

Калинычев в прошлом сезоне выступал за украинский «Краматорск» и в 44 матчах заработал 30 очков, забросив 17 шайб и сделав 13 результативных передач. Пальмтаг выступал в прошлом сезоне за петропавловский «Кулагер» (30 игр, 3+9 очков) и «Темиртау» (10, 0). На счету Шарипова 48 игр в прошлом сезоне в чемпионате Беларуси за новополоцкий «Химик» (48, 8+7). А Ямалов выступал в прошлом сезоне в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) за «Белгород» (14, 5+9) и рыбинский «Полет» (36, 22+39).

Вместе с тем расположение рудненского клуба покинул российский нападающий Иван Уколов, сыгравший в прошлом сезоне за «Горняк» 28 матчей и набравший 9 (6+3) очков.

Первый домашний товарищеский матч «Горняк» начал неудачно, пропустив уже в первом периоде три безответные шайбы. Во втором периоде рудничане ответили двумя заброшенными шайбами, авторами которых стали Валерий Садиков и Евгений Степанов, но при этом пропустили еще одну в свои ворота.

В заключительной двадцатиминутке Иван Ширяев сократил отставание до минимума, а затем Садиков, оформив дубль, сравнял счет. Но до конца встречи дважды отличились игроки «Кулагера», нанеся «Горняку» поражение со счетом 4:6 (0:3, 2:1, 2:2).

По договоренности команды провели после основного времени матча еще и овертайм, в котором победитель не был выявлен, а также серию буллитов, в которой сильнее оказался «Горняк», а победную шайбу забросил Денис Гурьев.

Во втором товарищеском матче счет снова открыл «Кулагер», но в начале второй двадцатиминутки Арслан Ямалов восстановил равновесие. Петропавловский клуб вновь вышел вперед, но до второго перерыва Роман Коваленко снова сделал счет равным. А в третьем периоде точный бросок Максима Кунишникова принес победу «Горняку» - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).

В проведенном дополнительно овертайме победитель не был выявлен, а в серии буллитов на этот раз победили гости.

Ворота «Кулагера» атакует новичок «Горняка» Константин Пальмтаг / Фото vk.com/gornyak_official

После этих матчей «Горняк» подписал контракты еще с двумя хоккеистами. Состав команды пополнили воспитанник челябинского «Трактора», нападающий Александр Абрамов, в прошлом сезоне защищавший в Высшей хоккейной лиге цвета «Красноярских Рысей» (42, 4+5), и воспитанник уфимского «Салавата Юлаева», защитник Даниил Солтан, игравший в прошлом сезоне в НМХЛ за рыбинский «Полет» (52 матча, 11+12).

Под руководством главного тренера Сергея Невструева «Горняк» на предстоящем Кубке Республики Казахстан выступит в следующем составе:

вратари - Артем Скрынников (№20), Илья Лигай (№30), Никита Акулинин (№33);

защитники - Александр Куршук (№5), Александр Катков (№7), Адель Садыков (№12), Валерий Садиков (№13), Роман Коваленко (№21), Никита Харькин (№42), Александр Нурек (№61), Данил Щекин (№88), Виктор Ивашин (№93), Даниил Солтан (№97);

нападающие - Руслан Утебаев (№8), Александр Абрамов (№9), Айдар Галимов (№10), Вячеслав Шарипов (№11), Арслан Ямалов (№15), Оскар Юлбарисов (№17), Артур Шетле (№23), Денис Гурьев (№27), Иван Ширяев (№28), Игорь Калинычев (№29), Артем Буб (№37), Дмитрий Пархоменко (№47), Евгений Степанов (№52), Никита Назаренко (№71), Алексей Козорез (№77), Максим Кунишников (№9), Константин Пальмтаг (№99).