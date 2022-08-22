Более чем полтора месяца прошло после матчей 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги. В национальном первенстве наступил перерыв, но команды успели за это время провести групповой турнир Кубка РК, а четыре казахстанских представителя выступили в еврокубках, прекратив в них борьбу к моменту возобновления чемпионата.

Одна из атак «Тобола» на ворота «Тараза» / Фото facebook.com/FcTobol

Возобновился же чемпионат матчами перенесенного 13-го тура, в котором вылетевший сначала из Лиги чемпионов, затем из Лиги конференций УЕФА и розыгрыша Кубка РК «Тобол», располагавшийся в турнирной таблице сразу за тройкой лидеров, принимал на своем поле преследовавший его «Тараз».

Теперь в приоритете у костанайского клуба - удержание чемпионского титула. И наставник «Тобола» выставил на матч боевой состав: голкипер Александр Мокин, защитники Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Александр Марочкин, Самат Жарынбетов, полузащитники Душан Йованчич, Асхат Тагыберген и нигериец Чиди Осучукву, нападающие Серикжан Мужиков (капитан команды), Серж Дебле и Зоран Тошич.

Хозяева ввели мяч в игру, но гости сумели перехватить его на половине поля соперника и уже на 20-й секунде нанести удар по воротам усилиями Максима Дегтярева. После удара украинского нападающего «Тараза» с дуги штрафной площади по центру Мокин поймал мяч. «Тобол» же свой первый опасный момент создал через три минуты, когда Осучукву с правого края сделал заброс в штрафную площадь на Дебле, который переиграл у угла вратарской площадки бросившегося ему в ноги голкипера Мухаммеджана Сейсена, а затем почти от лицевой линии отдал передачу направо находившемуся за пределами штрафной площади Тошичу. Тот сделал навесную подачу в район дальней штанги, но замыкавший ее ударом в касание Мужиков пробил рядом с левой стойкой.

Завладевший инициативой «Тобол» провел на 15-й минуте красивую комбинацию, начавшуюся на левом фланге на половине поля гостей. После вбрасывания из-за боковой линии и перевода мяча через центральный круг на противоположный фланг Жарынбетов вдоль бровки сделал передачу на ход Тошичу, отдавшему буквально от лицевой линии передачу в штрафную площадь Дебле, которую успел прервать Лука Гадрани. Но мяч от ноги грузинского защитника гостей отлетел к Тагыбергену, который пробил справа с лету точно в дальний нижний угол ворот, открыв счет в матче - 1:0.

Через три минуты Жарынбетов от правой боковой линии на половине поля «Тараза» устремился к штрафной площади гостей, сделав между двумя игроками соперника передачу низом Тагыбергену, который в падении тут же вернул мяч. Жарынбетов на линии штрафной площади переиграл капитана гостей Елдоса Ахметова, продвинулся вперед и с подступов к вратарской площадки пробил справа в дальний нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со стойкой.

«Тараз» после нескольких неудачных проходов к штрафной площади «Тобола» предпринял очередную попытку на 20-й минуте, после введения мяча из-за боковой линии на левом фланге атаки. Получившему передачу и попытавшемуся войти в штрафную площадь слева Жакыпу Кожамберды не позволили это сделать защитники, после чего полузащитник «Тараза» вернул мяч Алексу Джуниору. Гаитянский защитник гостей от боковой линии сделал навесную подачу в центр штрафной площади, где Дегтярев головой скинул мяч Динмухамеду Караману, а тот вторым касанием пробил из района 11-метровой отметки под ногой попытавшегося помешать ему Амановича в правый нижний угол ворот и сравнял счет.

На 22-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар в центре половины поля гостей, где Ахметов сбил принимавшего мяч Осучукву. Со стандарта пробил Тагыберген, но мяч попал в покинувшего еще до его удара «стенку» Кожамберды, получившего за это от кызылординского арбитра Данияра Сахи предупреждение. А после повторного удара Тагыбергена мяч, траекторию полета которому слегка «подправил» побежавший к воротам Осучукву, залетел в правый нижний от дезориентированного голкипера угол - 2:1.

Выйдя во второй раз вперед, «Тобол» не сбавил оборотов, заставив соперника играть на контратаках, в одной из которых Томашевич грубо сыграл против активного Дегтярева. Со штрафного удара со средней дистанции от правой бровки Караман сделал навесную подачу, и после нескольких касаний мяч отлетел в центр к Кожамберды, который с линии штрафной площади пробил низом в левый угол ворот, но Мокин в падении забрал мяч. После получаса игры Осучукву от центрального круга сделал передачу на правый край Тошичу, который, переиграв двух защитников, вошел в штрафную площадь и отдал ответную передачу на ход ворвавшемуся туда нигерийскому полузащитнику, пробившему по воротам справа с острого угла, но мяч попал в сетку с внешней стороны ворот.

Гости при первой же возможности также переходили к атакующим действиям. На 36-й минуте мяч был доставлен на левый край атаки, откуда Джуниор от боковой линии сделал подачу стоявшему спиной к воротам Дегтяреву, который откатил мяч под удар Кожамберды, а тот, как и несколько минут назад, пробил в правый нижний от голкипера угол ворот. И на этот раз ни старавшийся заблокировать удар Марочкин, ни Мокин спасти свою команду от гола не смогли - 2:2.

С мячом капитан «Тобола» Серикжан Мужиков / Фото facebook.com/FcTobol

Хозяева попытались вновь выйти вперед еще до перерыва, за две минуты до которого Тагыбергена сбили в районе левого угла штрафной площади. Однако пробивавший со стандарта Мужиков послал мяч мимо стенки прямо в руки голкиперу. А на последней минуте тайма при розыгрыше еще одного штрафного удара Тошич с правого края подал во вратарскую площадку, откуда защитники выбили мяч, но его догнал в штрафной площади Осучукву и попытался поразить ворота ударом через себя, но не попал в створ.

Во втором тайме на поле вместо Осучукву вышел серб Мильян Вукадинович и уже на 47-й минуте после паса Мужикова пробил слева из пределов штрафной площади в ближний угол, но Сейсен оказался на месте. Еще через минуту он же пробил уже из центра штрафной площади в правый нижний угол ворот, но не попал в створ. На 51-й минуте Тошич в свойственной ему манере переиграл двух защитников на своем краю у угла штрафной площади и, войдя в нее, пробил в дальний угол, но мяч пролетел выше ворот. Еще через три минуты затяжная атака «Тобола» завершилась подачей Вукадиновича с левого края в штрафную площадь, после которой Тошич с линии вратарской площадки пробил в прыжке головой в левый нижний угол ворот, но голкипер в броске поймал мяч.

На 58-й минуте главный тренер «Тобола» освежил линию атаки, выпустив на поле вместо Дебле узбекистанского нападающего Игоря Сергеева, уже через минуту поучаствовавшего в атаке своей команды, которую завершил Вукадинович, пробив слева от линии штрафной площади в ближний нижний угол. И вновь хорошо сыграл голкипер гостей. Вскоре подуставшего Тагыбергена сменил Владислав Васильев. А на 70-й минуте случился неприятный момент у ворот «Тобола». При розыгрыше углового удара на правом краю атаки вышедший на перехват Мокин поймал мяч, но, падая, выпустил его из рук, однако оказавшемуся расторопнее всех Дегтяреву не удалось поразить ближний угол.

На 76-й минуте, во время атаки хозяев по центру удар Амановича с лету со средней линии заблокировал защитник, но мяч подобрал Томашевич и с дуги штрафной площади отдал передачу Сергееву, который с разворота пробил по воротам по центру. Сейсен сумел отбить удар, а затем в броске забрал мяч в ногах у Марочкина. На 80-й минуте еще одна атака «Тобола» завершилась проходом по центру Тошича, отдавшего передачу при входе в штрафную площадь находившемуся там Вукадиновичу, мяч после удара которого пролетел рядом с правой стойкой.

На 84-й минуте на поле появился еще один нападающий «Тобола» Айбар Жаксылыков, сменивший Жарынбетова. И на последней минуте основного времени беспрерывно атаковавший «Тобол» был очень близок к тому, чтобы в третий раз выйти вперед. Васильев в борьбе с несколькими игроками «Тараза» пробил-таки справа с острого угла в направлении дальней штанги, но мяч от ноги защитника улетел за лицевую линию. После подачи Мужикова от левого углового флажка на ближнюю штангу Йованович пробил головой по воротам от угла вратарской площадки, но мяч попал в стойку. А после удара оказавшегося первым на добивании Сергеева мяч пролетел рядом с правой крестовиной ворот, и встреча завершилась боевой ничьей - 2:2.

Главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ посетовал после матча на то, что его подопечные в первом тайме мы расслабленно играли в обороне:

- Тяжело что-то сказать после этой игры. Потратили много сил и эмоций. В первом тайме мы не опекали соперника в штрафной. В итоге «Тараз» забил два гола. Жарынбетов, Дебле, Тошич, Аманович и еще несколько игроков не реализовали множество стопроцентных моментов в первом тайме. Во втором тайме играли пожестче. Снова не реализовали свои моменты, но и не пропустили, хотя у «Тараза» тоже было два-три хороших момента.

Таким образом дважды уступивший «Таразу» на групповом этапе Кубка РК с общим счетом 4:11 «Тобол», игравший с этим клубом тогда вначале молодежным, а затем экспериментальным составами, не досчитался двух очков в матче чемпионата и с 26 набранными очками остался на четвертой строчке турнирной таблицы.

Лидер же чемпионата «Актобе» не потерял очки дома, переиграв потрепавшего нервы болельщикам «Ордабасы» со счетом 3:1. Теперь на счету актобинцев 32 очка. Идущая второй «Астана» также пополнила свой очковый багаж, с минимальным счетом одержав победу в Нур-Султане над «Кызыл-Жаром» (1:0) и сохранив двухочковое отставание от лидера. «Кайрат» после гостевой победы над «Аксу» (2:1) догнал по набранным очкам «Ордабасы» и «Тобол». Третью победу в чемпионате одержал аутсайдер чемпионата «Мактаарал», уверенно переигравший в туркестанском дерби «Туран» - 2:0. С таким же счетом завершилось и западно-казахстанское дерби, в котором «Акжайык» на своем поле выиграл у «Каспия». Еще одна ничья в туре была зафиксирована в Караганде, где «Шахтер» и «Атырау» так и не смогли открыть счет - 0:0.

Матчи следующего тура пройдут в пятницу и субботу, 26 и 27 августа. «Тобол» на своем поле 27 августа будет встречаться с соседом по турнирной таблице «Ордабасы». Начало встречи запланировано на 21:00.