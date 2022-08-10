В Костанайской области прошел третий летний трейл «Самопревосхождение», в программу которого были включены четыре дистанции: 8 км, 14 км, 22 км и 44 км.

Атмосфера праздника бега помогала преодолевать сложную дистанцию

Соревнования, организованные костанайским беговым сообществом «Бег в радости самопревосхождения», прошли в 45 км от областного центра в лесном массиве в районе санатория «Сосновый Бор».

На приглашение принять участие в трейле откликнулись более 60 представителей различных клубов любителей бега и поклонников здорового образа жизни из Костаная («Run_in_joy», «Kostanay Runners», «Tengri Runners», «Allur Run Club», «Велосообщество «Костанай», «Kstbike»), Рудного, Житикары («KM run club» АО «Костанайские минералы»), Аулиекольского (п. Кушмурун), Федоровского и Костанайского (Тобыл, Заречный, Мичурино) районов, а также гости из Нур-Султана («Sparta Astana», «Athletic family»), Петропавловска (КЛБ «Феникс») и Нижнего Новгорода (Россия).

Но реальное число участников, вышедших в этот день на тропу здоровья, было гораздо больше. Просто многие из болельщиков, которые сопровождали бегунов, отдыхающих в это время в «Сосновом бору», чтобы скоротать томительные минуты (да что там минуты - часы) ожидания финиша, сами преодолели свои, пусть и значительно уступавшие по протяженности официальным, дистанции.

Удержаться от соблазна пробежаться в царившей на этом мероприятии атмосфере было довольно сложно! Всех - и пробежавших свои первые километры, и обновивших свои личные рекорды либо по длине дистанции, либо по времени ее преодоления - объединил в этот день праздник бега. А это значит, что цели организаторов трейла - пропаганда оздоровительного бега как наиболее доступной формы укрепления здоровья и физического развития, и дальнейшее развитие забегов по пересеченной местности - были достигнуты.

А еще трейловый забег в сосновом лесу по пересеченной местности в первую очередь был предназначен для тех, кто ищет настоящую радость и приключения.

Медаль третьего летнего трейла «Самопревосхождение»

Не обошлось без приключений и в этих стартах. Прежде всего коснулось это участников, преодолевавших дистанции 22 км и 44 км, трасса которых была проложена на отдельном 22-километровом круге. Для некоторых бегунов трейл получился с элементами ориентирования - кто-то, увлекшись окружающей природой, не заметил разметки, кто-то повернул не туда, что часто бывает на таких забегах. Несколько километров трассы проходили по песку, который непременно проникал в кроссовки. Дополнительную сложность накладывала на участников достаточно жаркая погода - было точно за 30 градусов мягко говоря тепла и практически ни следа на небе от обещанной синоптиками на этот день облачности. Но четыре питательных пункта на трассе с такой живительной водой, бананами и сухофруктами вмиг помогали забывать о временных трудностях. А какой вкусный плов, приготовленный на костре, и компот ожидали финишировавших! Важно, что все вышедшие на старт сумели преодолеть себя, и праздник бега и духа удался!

Приверженец бега на длинные дистанции японский писатель Харуки Мураками писал, что великим бегуном он никогда не был: «Но это не имеет никакого значения. Для меня гораздо важнее знать, что сегодня я пусть не на много, а все-таки превзошел себя вчерашнего. Ведь если в беге на длинные дистанции мы кого-то и должны победить, так это прежних самих себя!»

Финиширует победитель забега на 22 км в возрастной группе 50-59 лет Сергей Салай

И хотя каждый финишировавший на трейле «Самопревосхождение», независимо от преодоленной дистанции, чувствовал себя победителем, особенно после вручения на финише памятной медали, организаторы предусмотрели специальные призы отличившимся бегунам.

Абсолютный победитель ультрамарафона Талгат Жунусов

На дистанции ультрамарафона среди мужчин отличились костанаец Талгат Жунусов, преодолевший 44 км за 4 часа 10 минут и 48 секунд, представитель КЛБ «Run in Joy» Евгений Сохарев - 4:39.53 и победитель зимнего трейлового марафона «Самопревосхождение» Артур Мамаев - 4:45.03. Среди женщин абсолютно лучший результат показала федоровчанка Назым Батырбаева - 6:25.12.

Дистанцию вдвое короче первыми преодолели житикаринец Юрий Овечкин (1:23.57), Петр Чумаков из столичного клуба «Athletic family» (1:27.57) и Мейрам Мурзагалиев из клуба «Kostanai Runners» (1:28:01). Здесь стоит отметить достойный приза «Фэйр-плей» (честная игра) поступок бегуна из Житикары, который определив, что отклонился (не по своей воле) от дистанции в сторону ее уменьшения, сказал об этом на финише и при награждении отдал свой приз гостю из столицы.

У женщин лучшие результаты на дистанции 22 км показали Эльмира Алдамуратова из Житикары (1:28.42), член национальной женской сборной Казахстана по боксу Владислава Кухта из Костаная (2:08.01) и Екатерина Романова из Петропавловска (2:12.33).

Круг длиной 14 км быстрее всех преодолели житикаринцы Григорий Гавриленко (1:13.42) и Айтуар Атшабаров (1:13.48) и костанаец Евгений Аронович (1:20.08), а также Асем Дандубаева из Костаная (1:29.40), представительница объединения «Жены военнослужащих ПВО» Аягоз Бурашева (1:55.58) из Костаная и член КЛБ «Kostanay Runners» Аделина Битанатова (1:56.15).

На самой короткой дистанции - 8 км среди мужчин отличились Ермек Сарсенов из клуба «Tengri Runners» (37.59), Алмат Ерденов из Житикары (38.34) и Дмитрий Литвинцев из Костаная (39.13), а среди женщин - Евгения Погорелова из школы-гимназии Тобыла (41.07), Айгерим Рсалина из Житикары (50.30) и Асем Жуламанова из Костаная (51.11).

Плов и компот после финиша быстро восстанавливали силы

После окончания трейла Петр ЧУМАКОВ из Нур-Султана сказал, что приехал в Костанай в гости, а узнав о возможности принять участие в таком экзотическом забеге, вышел на старт:

- Был действительно праздник! Даже если кто то, где-то запутался, не углядел - это ничего страшного. Я приехал в гости и совместил отдых с бегом и получил огромное удовольствие. Большой роли не имеет, кто каким прибежал. Все молодцы! Я обязательно еще приеду к вам!

Руководитель клуба «Бег в радости самопревосхождения» Дмитрий Каптел награждает члена национальной женской сборной по боксу Владиславу Кухту, ставшую второй на дистанции 22 км

Руководитель клуба «Бег в радости самопревосхождения» Дмитрий КАПТЕЛ, являющийся и одним из главных организаторов трейла, поблагодарил всех участников, отметив, что еще есть над чем работать и в плане подготовки трассы, и в плане проведения забегов, что обязательно будет учтено при проведении теперь уже зимних забегов:

- Все участники отметили, что трасса получилась и достаточной сложной, и одновременно интересной. Самое важное для нас, что каждый, вышедший сегодня на старт, сумел преодолеть себя.

Фото предоставлены КЛБ «Бег в радости самопревосхождения»