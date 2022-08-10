Тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов, сообщила сегодня, 10 августа, пресс-служба ДП Костанайской области.

Теперь поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка. Направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл.

Ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки.

С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях.

В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, пограничной службы ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.