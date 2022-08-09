На набережной Тобола, в районе парка 25-летия независимости Казахстана, прошли чемпионат РК по триатлону и VI этап Кубка TEMIRADAM. Организаторами выступили Комитет по делам спорта и физкультуры Министерства культуры и спорта РК, РГКП «Дирекция развития спорта», Казахстанская федерация триатлона, Федерация триатлона Костанайской области и управление физкультуры и спорта Костанайской области.

Старт смешанной эстафеты / Фото Сергея РЫБИНА

Очередной чемпионат Казахстана проводился на дистанции суперспринт. На старт этой самой короткой, динамичной и зрелищной дистанции, включающей в себя 300 м плавания, 8 км велогонки и 2 км бега, вышли атлеты категории Elite, соревновавшиеся в смешанной эстафете, а также молодые спортсмены, определявшие сильнейших в категориях U19 и U15. В соревнованиях приняли участие представители Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областей.

На старт смешанной эстафеты вышли сильнейшие триатлеты республики - призеры международных и республиканских чемпионатов по триатлону, вошедшие в составы команд своих регионов. А команды состояли из четырех участников: двух мужчин и двух женщин, каждому из которых необходимо было преодолеть дистанцию суперспринта.

На первом этапе команду Костанайской области представлял двукратный чемпион Казахстана этого года в категории U23 на дистанции суперспринт как с раздельным, так и с групповым стартом, участник чемпионата Азии (U23) Даниил Зубцов, уступивший только представителю Алматы.

Плавательный этап заканчивает Даниил Зубцов / Фото Сергея РЫБИНА

После второго этапа, на котором за нашу область выступала уроженка Карасусского района мастер спорта международного класса по летнему президентскому многоборью Елена Лютинец, костанайская команда несколько сдала свои позиции.

Однако следующий представлявший Костанайскую область участник Иван Тутуткин сумел вернуть команду в борьбу за награды чемпионата. Ставший в этом году чемпионом Казахстана в категории Elite именно в суперспринте (с раздельным стартом) Тутукин показал второй среди всех участников эстафеты результат (ровно 25 минут), сократив отставание от шедшей третьей команды Шымкента до 1 мин. 55 сек.

Победитель IRONMAN Kärnten-Klagenfurt в Австрии Иван Тутукин / Фото ironman.com

Ровно месяц назад Тутукин успешно выступил в Австрии в IRONMAN Kärnten-Klagenfurt 140,6. Классическую дистанцию триатлона (плавание - 3,8 км, велогонка - 180 км, бег - 42,195 км), проложенную на считающейся самой красивой трассе в мире на юге Австрии, он преодолел с лучшим среди всех участников (а ежегодно IRONMAN Austria привлекает 3 000 спортсменов из более чем 60 стран) результатом - 8 час. 17 мин. 21 сек., впервые за всю историю казахстанского триатлона став победителем в категории PRO на полной дистанции «Ironman» («Железный человек»). Благодаря этой победе Иван Тутукин стал обладателем слота, дающего право участвовать в главном старте сезона Ironman World Championship - чемпионате мира IRONMAN, который пройдет в октябре в Каилуа-Кона на Гавайях (США).

Иван Тутукин после финиша IRONMAN Kärnten-Klagenfurt / Фото ironman.com

На заключительном этапе за костанайскую команду выступала Юлия Озерова, на счету которой в продолжающемся сезоне победа в суперспринте с раздельным стартом на чемпионате РК в категории U23 и второе место в этой же категории и на этой же дистанции, но уже с групповым стартом, а также второе место в чемпионате страны среди атлетов категории U23 на спринтерской дистанции и два вторых места на этапах Кубка РК. Кроме того, Озерова, как и Зубцов, представляла в этом году Казахстан на чемпионате Азии (U23).

Завершив плавательную часть своего этапа эстафеты на четвертом месте, Озерова сократила отставание от выступавшей за команду Шымкента Хафизы Гультураевой почти на полминуты, а после велоэтапа разрыв сократился до 21 секунды. Костанайка уверенно преодолела двухкилометровый беговой отрезок, завершив его на 17 секунд раньше шымкентской спортсменки, а команда Костанайской области с результатом 1:57.02 стала таким образом бронзовым призером чемпионата Казахстана по триатлону в смешанной эстафете среди атлетов категории Elite.

Первые два призовых места завоевали команды Алматы (1:48.01) и Нур-Султана (1:48.13).

В категории U15, ставшей самой многочисленной на чемпионате РК, костанайские спортсмены не смогли пробиться на пьедестал чемпионата, финишировав во втором десятке. Среди юношей призовую тройку здесь составили Саид Назаров из Алматы (26,31), Рамазан Айнегов из Нур-Султана (26,44) и Сергей Петров из Акмолинской области (26,51). А среди девушек в этой категории отличились Диана Ержанова из Нур-Султана (29,04), Анель Исабаева (29,06) и Юлиана Петрова (30.04) из Акмолинской области.

В категории U19 все три первых места у юниоров заняли представители Алматы: Данил Породнов (25,01), Егор Крупяков (25,02) и Александр Тен (25,03). Лучшими из костанайских триатлонистов в этой категории стали Руслан Бекенов, Руслан Алавердиев (оба - 27,14) и Алексей Андреев (27,19), занявшие места с 9-го по 11-е. Среди девушек призовые места завоевали Ева Пинчук из Нур-Султана (30,30), Лисана Савченко из Восточно-Казахстанской области (31,40) и Айдана Бакберген Кызылординской области (46,31).

Этап Кубка TEMIRADAM стал уже шестым, до этого пять этапов прошли в Туркестане, Талдыкоргане, Алаколе, Бурабае и Нур-Султане. В этих соревнованиях выступали атлеты категорий Pro (профессионалы) и Age Group (любители), преодолевавшие дистанцию спринта (750 м плавание, 20 км велогонки и 5 км бега).

Среди мужчин в категории PRO первые два места заняли представители школ триатлона Алматы Александр Тен, показавший результат 1 час. 43 сек., и Ануар Турубаев - 1:00.55. А третьим с отставанием в 4 секунды от второго призера финишировал костанаец Даниил Зубцов.

Бронзовый призер в смешанной эстафете и победитель этапа Кубка TEMIRADAM Юлия Озерова / Скриншот трансляции

Юлия Озерова к своей бронзовой медали чемпионата РК за эстафету добавила золотую медаль этапа Кубка TEMIRADAM, преодолев дистанцию за 1:08.13 и опередив на финише занявших призовые места Екатерину Шабалину из Нур-Султана (1:08.31) и Дарью Бычкову из Алматы (1:09.17).

Среди любителей абсолютно лучшие результаты показали президент Казахстанской федерации триатлона Максим Крят - 1:02.32 и Джамиля Акмолдаева из Нур-Султана - 1:22.19.

Призеры VI этапа Кубка TEMIRADAM среди любителей Ксения Морозова, Виктор Русяев и Сергей Белишкин / Фото Ольги САГИМБАЕВОЙ

Три призовых места в своих возрастных группах среди участников категории Age Group завоевали и костанайские спортсмены. В группе 60 лет и старше первым стал Сергей Белишкин (1:23.54), а третье место занял Виктор Русяев (1:41.31). А Ксения Морозова с результатом 1:42.08 стала серебряным призером среди женщин в возрастной группе 30 лет - 34 года. Все три призера представляли «Велосообщество «Костанай».

Финал Кубка TEMIRADAM пройдет 24-25 сентября в Актау, где участники будут соревноваться на средней дистанции: плавание - 1900 м, велогонка - 90 км, бег - 21.1 км.

А череду чемпионатов Казахстана и этапов Кубка РК продолжат сентябрьские старты. В Атырау 3 и 4 сентября на суперспринтерской дистанции (преследование) будут соревноваться атлеты категорий U23 и U17, а также пройдет III этап Кубка РК на стандартной дистанции. В Актау 18 сентября будут соревноваться на стандартной дистанции атлеты категории Elite, а 24-25 сентября пройдут чемпионаты среди спортсменов категории U23 на стандартной дистанции, среди атлетов категории Elite на средней дистанции и среди триатлонистов категории U19 на суперспринтерской дистанции (преследование), а также состоится финал Кубка РК на стандартной дистанции.