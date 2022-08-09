Оперативный штаб по поиску 5-летней Мадины Ерланкызы предоставил СМИ информацию по данным на 16.00.

Проведено заседание штаба с участием первого заместителя акима Костанайской области Гауеза Нурмухамбетова. На 16.00 зона поиска так же идет в четырех направлениях: поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир.

На заседании штаба решено оставлять на полях продукты питания и воду, привязав к ним воздушные шары. Это будет сигнальным вариантом для поисковиков. На каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.

Продолжается наблюдение с воздуха. После шести вечера над полями будут летать дельтапланы, инструкторы рудненского дельтаклуба пришли на помощь в поисках ребенка.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО