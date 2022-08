Уходящее лето и наступающая осень – не повод расстраиваться и грустить. Ведь именно на это время стриминговые сервисы запланировали для телезрителей множество крутых подарков – от нового "Властелина колец" до приквела "Игры престолов".

Informburo.kz рассказывает о десяти новых сериалах, премьеры которых состоятся в августе-сентябре 2022 года.

"Властелин колец: Кольца власти"(The Lord of the Rings: the Rings of Power)