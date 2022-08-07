Уходящее лето и наступающая осень – не повод расстраиваться и грустить. Ведь именно на это время стриминговые сервисы запланировали для телезрителей множество крутых подарков – от нового "Властелина колец" до приквела "Игры престолов".

Informburo.kz рассказывает о десяти новых сериалах, премьеры которых состоятся в августе-сентябре 2022 года.

"Властелин колец: Кольца власти"(The Lord of the Rings: the Rings of Power)

Дата выхода – 2 сентября.

Производство Amazon Prime Video.

Жанр – фэнтези, боевик.

Первый сезон будет состоять из восьми серий. Известно, что всего планируется пять сезонов.

События в сериале будут происходить за 2000 лет до "Властелина колец" и "Хоббита" во времена Второй эпохи, охватывающие в первую очередь период существования Нуменора (от его создания до падения и затопления), выковку Колец власти, восхождение Саурона и последний альянс эльфов и людей.

"Нашей целью было сделать сериал для всех, даже для детей, которым по 11-13 лет, хотя им и придётся иногда закрывать глаза, когда становится слишком жутко", – рассказал сценарист Патрик Маккей.

Шоураннерами сериала стали Патрик Маккей и Джон Дэниел Пейн ("Стартрек: Бесконечность"), режиссёрами – Хуан Антонио Байона ("Голос монстра", "Мир Юрского периода 2"), Уэйн Йип ("Проповедник") и Шарлотта Брандстром ("Ведьмак").

Сериал станет одним из самых дорогих проектов в истории индустрии: бюджет только первого сезона составил 465 млн долларов, что значительно выше, чем у "Игры престолов" (около 100 млн долларов за сезон).

Кого нужно знать из актёрского состава: Морфидд Кларк ("Темные начала"), Джозеф Моул ("Игра престолов"), а также Бенджамин Уокер, Ленни Генри, Роберт Арамайо, Исмаэль Круз Кордова.

"Дом дракона" (House of the Dragon)

Дата выхода – 21 августа.

Производство HBO.

Жанр – фэнтези.





"Дом дракона" – экранизация книги "Пламя и кровь" Джорджа Мартина, которую он выпустил ещё в 2018 году. Приквел расскажет о событиях на вымышленном континенте Вестерос, происходивших примерно за 200 лет до событий "Игры Престолов". Это история о неспокойном периоде для Дома Таргариенов, когда шла борьба между двумя ветвями дома.

В первом сезоне запланировано 10 серий, каждая из которых оценивается почти в 20 млн долларов..

Шоураннеры проекта – Мигель Сапочник ("Битва бастардов") и Райан Кондал (сериал "Колония"). Ключевых персонажей играют Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д'Арси, Мэтт Смитт, Стив Туссэн, Ив Бест, Рис Эванс.

"1899"

Дата выхода – осень/зима 2022 года.

Производство Netflix.

Жанр – исторический триллер, ужастик.

"1899" состоит из восьми серий. Действие сериала разворачивается в 1899 году и рассказывает о группе иммигрантов, направляющейся из Старого света в Нью-Йорк. Их путешествие принимает неожиданный оборот, когда они обнаруживают дрейфующий в открытом море ещё один корабль с мигрантами, считавшийся пропавшим без вести. С этого момента начинаются ужасные мистические события.

Создатели сериала – Янтье Фризе и Баран бо Одар ("Тьма"). По их словам, они хотели противопоставить Брекситу и росту национализма в разных странах идею о совместной работе и созидании – создать европейский сериал со смешанным составом из разных стран. И действительно, актёрский состав собирали по всей Европе: в картине примут участие как минимум немцы, французы, испанцы и поляки. Главные роли исполнили Анайрин Барнард, Мигель Бернардо, Йонас Блоке, Розали Крэйг, Флин Эдвардс, Мария Эрвольтер, Янн Гаэль, Энтон Лессер, Мацей Мусял, Матильда Олливье.

"Женщина-Халк: Адвокат"(She-Hulk: Attorney at Law)

Дата выхода – 17 августа.

Производство Marvel Entertainment.

Жанр – боевик, приключения, комедия.





Главная героиня – Дженнифер Уолтерс, адвокат, пытается справляться со сложностями на работе, в личной жизни, а самое главное – со своей супергеройской личностью в лице женщины-Халка.

"Это сериал о женщине, которая пытается жить в мире и восприниматься как работающий профессионал, несмотря на то, что в ней больше шести футов семи дюймов (около двух метров)", – сказал президент Marvel Studios Кевин Файги.

Главным режиссёром стала Кэт Койро, а сценаристом – Джессика Гао. На главную роль была выбрана канадская актриса Татьяна Маслани("Тёмное дитя"). Также в сериале появятся Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Рене Элиз Голдсберри, Тим Рот, Марк Руффало. Известно, что сериал будет состоять из девяти серий, а транслироваться – на стриминговом сервисе Disney+.

"Песочный человек" (The Sandman)

Дата выхода – 5 августа.

Производство Netflix.

Жанр – фэнтезийный телесериал.





Сериал является адаптацией известного комикса Нила Геймана, выходившего в издательстве DC. Главный герой, повелитель царства снов Морфей, попадает в плен к колдуну Родерику Бёрджессу, но позже вырывается на свободу. Во вселенной Песочного человека обитают бессмертные существа, которые обладают абсолютной властью в своих сферах: Смерть, Страсть, Страдание, Судьба, Сокрушение и Сумасшествие.

Исполнительными продюсерами стали Аллан Хейнберг ("Чудо-женщина", "Анатомия Грей"), Нил Гейман и Дэвид Гойер ("Бэтмен:Начало", "Тёмный рыцарь"). Главные роли исполнили Том Старридж, Кирби Хауэлл-Баптист, Мейсон Александр Парк и Донна Престон. Сериал будет состоять из десяти серий с одним дополнительным эпизодом.

"История ходячих мертвецов" (Tales of the Walking Dead)

Дата выхода – 14 августа.

Производство AMC.

Жанр – фэнтези.





Спин-офф известной франшизы "Ходячие мертвецы" будет состоять из шести эпизодов, в каждом из которых будет рассказана отдельная история про мир зомби, полный ужасных и шокирующих событий. В основу сюжета легла серия комиксов Роберта Киркмана, Тони Мура и Чарли Адларда, авторы – Скотт Майкл Гимпл и Ченнинг Пауэлл. Известно, что главные роли исполнят Энтони Эдвардс, Оливия Манн и Паркер Поузи.

"Майк" (Mike)

Дата выхода – 25 августа.

Производство Hulu.

Жанр – драма, биография.





Восьмисерийный байопик о Майке Тайсоне, который расскажет о событиях из личной и профессиональной жизни боксёра, о его взлётах и падениях. Исследуются разные стороны американского общества: проблемы классового расслоения, расовой нетерпимости и мизогинии, значение славы и власти.

Сам Тайсон в 2021 году высказался крайне негативно о грядущем проекте, обвинив Hulu в корпоративной жадности. Он сообщил, что авторы сериала ему ничего не заплатили. В Instagram он разместил пост с призывом бойкотировать стриминговую платформу и её политику:

"Этот анонс, сделанный на фоне царящего в нашей стране социального неравенства, является наглядным примером того, как корпоративная жадность Hulu привела к этому нечуткому незаконному присвоению жизненной истории Тайсона", – подчеркнул спортсмен.

Спустя месяц было анонсировано, что боксёр готовит собственный сериал, продюсером которого выступит Мартин Скорсезе, а главную роль сыграет Джейми Фокс ("Человек-паук: Нет пути домой"). Однако до сих пор ничего неизвестно об остальном касте проекта и о дате премьеры сериала.

Исполнительным продюсером сериала "Майк" стала Карин Гист ("Обитель лжи", "Анатомия страсти", "Холм одного дерева"), сценарист – Стивен Роджерс ("Тоня против всех"), режиссёр – Крейг Гиллеспи, а главную роль сыграл Треванте Родс. Также в сериале появятся Рассел Хорнсби, Харви Кейтель, Лора Хэрриер и Ли Юбэнкс.

"Андор"(Andor)

Дата выхода – 21 сентября.

Производство Disney+.

Жанр – фантастика, боевик, приключения.





Американский телесериал, созданный Тони Гилроем, расскажет о жизни Кассиана Андора за пять лет до событий в период формирования Сопротивления. Он станет четвёртым игровым телесериалом в рамках медиафраншизы "Звёздные войны", а также приквелом к фильму "Изгой-один. Звёздные войны: Истории".

Сезон будет состоит из 12 эпизодов. Режиссёром стал Тоби Хейнс ("Доктор Кто", "Шерлок"). Главную роль играет Диего Луна, он же выступил в качестве исполнительного продюсера.

"Мне было приятно погрузиться в историю, финал которой уже известен. Так ты можешь учесть все нюансы и слои. Полагаю, весело делать что-то, что не приближает к концу, а отдаляет от него", – поделился своим отношением к проекту Диего Луна.

В сериале также появятся Женевьев О'Райли, Стеллан Скарсгард, Адриа Архона, Дениз Гоф, Кайл Соллер, Фиона Шоу.

"Пять дней в мемориале"(Five Days at Memorial)

Дата выхода – 12 августа.

Производство Apple TV+.

Жанр – драма.





Американский медицинский драматический телевизионный мини-сериал, основанный на книге 2013 года "Пять дней в мемориале: жизнь и смерть в разрушенной штормом больнице" Шери Финк. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о трудностях работников и пациентов больницы Нового Орлеана, после того как ураган "Катрина" обрушился на город.

Режиссёрами стали Джон Ридли ("12 лет рабства", "Поворот") и Карлтон Кьюз ("Остаться в живых"). В главных ролях: Вера Фармиго, Адеперо Одуйе, Корнелиус Смит-младший, Джули Энн Эмери.

"Их собственная лига"(A League of Their Own)

Дата выхода – 12 августа.

Производство Amazon Prime Video.

Жанр – драма, мелодрама.





Американский спортивный комедийно-драматический телесериал, созданный Уиллом Грэмом и Эбби Джейкобсон, которые также играют главные роли. Является адаптацией драмы 1992 года с таким же названием.

Действие происходит во времена Второй мировой войны, когда в Америке только начинает зарождаться женский спорт и формируется профессиональная бейсбольная лига для женщин. Сериал рассказывает о том, с какими трудностями и устоявшимися стереотипами придётся столкнуться спортсменкам на пути к успеху.

В сериале приняли участие актёры Эбби Джейкобсон, Шанте Адамс, Д'Арси Карден, Роберта Колиндрез, Гбемисола Икумело, Келли Маккормак, Присцилла Дельгадо и Ник Офферман.