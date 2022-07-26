Как стало известно Prosports.kz, костанайская команда, по данным на 24 июля, 22.30, несколько часов просидела на границе Испании с этим британским анклавом.

Фото из архива "НГ"

Гибралтарский пограничник, ссылаясь на какой-то только ему известный «указ сверху», утверждал, что костанайская делегация не имеет права попасть на эту заморскую территорию Великобритании.

При этом у всех без исключения игроков, тренеров и сопровождающих лиц «Тобола» было всё в порядке визами и паспортами. Руководству чемпионов Казахстана пришлось приложить все усилия, чтобы команда вовремя смогла добраться до места ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций с «Линкольном». В известность был поставлен делегат УЕФА, МИД РК, Казахстанская федерация футбола.

Как сообщает sports.ru команде разрешили въехать лишь вчера, 25 июля, в 14:30 по среднеевропейскому времени (18:30 по Нур-Султану).

При этом, как отмечает Prosports.kz, совсем недавно, 12 июля, в Гибралтаре играл македонский «Шкупи», у футболистов которого даже не спрашивали британские визы при пересечении границы.

Матч между "Тоболом" и "Линкольном" пройдет сегодня, 26 июля, в 22.00 (по времени Нур-Султана). Трансляцию можно будет посмотреть на канале QAZSPORT HD.

Стадион Victoria (Гибралтар) расположен на маленьком участке земли, принадлежащем Британии, где не так много мест для игры в футбол. Вблизи испанской границы и местного аэропорта, расположился стадион, вмещающий 5000 зрителей.



Совсем недавно стадион Victoria был допущен для проведения отборочных матчей чемпионата Европы по футболу. Теперь любая сборная, которой выпадет жребий сыграть с Гибралтаром, сможет насладиться видом скал у одних ворот, и ревом взлетающих самолетов у других ворот.