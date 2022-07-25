Матч третьего тура группового этапа Кубка РК по футболу «Тобол» проводил в Костанае, где его соперником был аутсайдер чемпионата Казахстана клуб из Туркестанской области «Махтаарал».

С мячом новобранец «Тобола» нигерийский полузащитник Чиди Осучукву / Фото facebook.com/FcTobol

Как и в матче первого тура против «Тараза» (1:6), «Тобол» выпустил на поле стадиона «Центральный» в основном молодежный состав. АСвязано это с переносом на более ранний срок ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций УЕФА - поединок в Гибралтаре против чемпиона страны клуба «Линкольн Ред Импс» костанайский клуб проведет во вторник, 26 июля (начало встречи в 22:00, трансляция - на телеканале «Qazsport»).

Руководил костанайским клубом в кубковом матче тренер молодежной команды «Тобола» Олег Лотов, выпустивший на поле в стартовом составе следующих игроков: голкипер - россиянин Тимур Акмурзин, защитники - Роман Асранкулов, Данияр Семченков (капитан команды), Вячеслав Кульпеисов и Марат Алписбаев, средняя линия - Нурбек Байжанов, Дмитрий Панов и нигериец Чиди Осучукву, линия атаки Бекзат Жапаров, Али Ахмет и Бекзат Ермекбаев.

Гости с первых минут встречи завладели инициативой и стали искать подходы к воротам «Тобола». И на 5-й минуте Рамазан Каримов после навесной подачи с левого края головой в прыжке нанес удар по воротам с линии вратарской площадки, но голкипер правильно выбрал позицию и отбил мяч, а затем в броске забрал его в ногах у нападающего гостей.

Хозяева предприняли первую попытку обострить ситуацию на 8-й минуте, когда Осучукву из центра половины поля «Махтаарала» сделал проникающую передачу вперед на выход Байжанову, но того опередил украинский голкипер гостей Сергей Литовченко. Через четыре минуты «Тобол» заработал угловой удар на правом краю атаки и подачу Осучукву на дальнюю штангу едва не замкнул головой в падении Асранкулов.

А вот розыгрыш углового удара у ворот «Тобола» на 15-й минуте получился результативным. Мяч после подачи от правого углового флажка французского полузащитника «Махтаарала» Биллала Себаихи уже готов был взять на ближней штанге Акмурзин, но его опередил Егор Потапов. Российский защитник гостей головой перевел мяч над голкипером к дальней штанге, где Алписпаев выбил его от ворот. Но мяч отлетел точно к белорусскому защитнику гостей Руслану Юденкову, который головой отправил его в сетку.

Опасный момент у ворот «Махтаарала» / Фото facebook.com/FcTobol

После забитого гола команды продолжили обмен атаками, но при этом у гостей они чаще завершались ударами по воротам, и один из таких ударов на 35-й минуте привел ко второму голу в ворота «Тобола». При розыгрыше штрафного удара на левом краю мяч после навесной подачи Себаихи Алписпаев выбил с линии вратарской площадки, но первым на добивании оказался полузащитник гостей Бекнур Рыскул, который ударом с лету поразил левый верхний угол ворот - 0:2.

Буквально тут же хозяева сумели отыграть один мяч. Осучукву перехватил мяч на половине поля гостей и от центрального круга сделал передачу вперед Ермекбаеву, который на скорости вошел в штрафную площадь «Махтаарала» и, не сближаясь с голкипером, без помех пробил в дальний нижний угол ворот.

В компенсированное время «Тобол» мог сравнять счет, когда после паса Семченкова из центра поля Асранкулов получил передачу у левого угла штрафной площади гостей, продвинулся вперед, преследуемый двумя защитниками, и пробил в ближний угол, но мяч в створ ворот не попал.

А в начале второго тайма «Махтаарал» провел хорошую атаку по правому краю, в ходе которой Себаихи сделал от боковой линии передачу низом в штрафную площадь вышедшему на замену Жану-Али Пайрузу, который с острого угла прострелил во вратарскую площадку, откуда Каримов спокойно переправил мяч в ворота - 1:3.

Игра хозяев в защите окончательно расклеилась и буквально через две минуты тот же Себаихи сыграл в «стеночку» с Каримовым и вышел один на один с голкипером, но Акмурзин поймал переброшенный через него мяч.

На 58-й минуте голкипер «Тобола» вновь вступил в игру, поймав в падении мяч после удара Каримова с линии вратарской площадки. После часа игры активный Себахаи ворвался в штрафную площадь хозяев и сделал справа опасный прострел на открывшегося Каримова, но голкипер броском в ноги забрал мяч.

На острие атаки «Тобола» Даниил Дубровин / Фото facebook.com/FcTobol

«Махтаарал» не прекращал атаковать ворота. Очень опасным был на 85-й минуте удар с подступов к штрафной площади молдавского защитника гостей Артема Розгонюка, но Акмурзин в броске выбил мяч на угловой из правого верхнего от себя угла. А через три минуты он не смог помочь своей команде, когда после атаки гостей по левому краю Галымжан Кенжебек прошел с мячом от боковой линии поперек поля до центра и пробил при входе в штрафную площадь в верхний угол ворот - 1:4.

Исполнявший обязанности главного тренера «Тобола» в этом матче Олег ЛОТОВ, комментируя встречу, отметил, что его подопечным тяжело еще играть с командами уровня Премьер-лиги:

- Сразу видна разница в индивидуальном мастерстве игроков. Мы старались играть очень компактно, но индивидуальные качества игроков «Мактаарала» выше, чем у многих наших футболистов. У нас, во Второй лиге нет таких соперников. Из таких матчей молодежь должна выносить уроки, их уровень должен подниматься. А так ребята - молодцы, насколько могли, выдерживали темп.

Потерпев разгромное поражение, «Тобол» завершил первый круг группового этапа с тремя набранными очками на третьем месте в группе «С». А лидирует в группе «Тараз», который после нулевой ничьи в третьем туре с «Актобе» набрал 7 очков. У идущего вторым «Махтаарала» 6 очков, а лидер чемпионата «Актобе» замыкает турнирную таблицу с одним очком.

В группе «А» без поражений идет «Кайрат», одержавший третью победу, на этот раз над «Аксу» (3:2), который пока не набрал очков. Второе место у «Ордабасы», завершившего первый круг разгромной гостевой победой (4:1) над идущим третьим «Атырау» - 3 очка.

Три победы на счету и неожиданного лидера группы «В» - представителя Первой лиги «Кайсара», которому в третьем туре уступил на своем поле «Каспий» (1:2). В другом матче в этой группе «Акжайык» выиграл с минимальным счетом в Уральске у «Кызыл-Жара» (1:0) и завершил первый круг на втором месте с 6 очками. А у клубов из Петропавловска и Актау по оному очку.

В группе «D» в матче третьего тура «Туран» принимал в Туркестане «Астану», выпустившую на поле в основном молодежь. Встреча завершилась вничью (1:1), после чего у возглавляющей турнирную таблицу группы «Астаны» стало пять очков. «Туран» имеет на одно очко меньше, но занимает третье место, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей «Шахтеру», который сыграл в нулевую ничью в Талдыкоргане с «Жетысу», набравшим в первом круге только одно очко.

Матчи четвертого тура группового этапа Кубка РК пройдут 29-31 июля.