Более 120 боксеров в возрасте до 18 лет из Ирака, Йемена, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Польши, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в прошедшем в Костанае XXII международном турнире, посвященном памяти вице-президентов Федерации бокса Костанайской области Урала и Коргана Айтеновых.

Николай Томов из Костаная судит финальный бой в весовой категории до 86 кг. Мохаммед Аттиа-Хамед (Алматы, в синем) - Абдулазиз Абдурахмонов (Узбекистан)

Братья Айтеновы внесли весомый вклад в пропаганду и развитие бокса в Костанайской области. К сожалению, и Урал, и Корган ушли из жизни в самом расцвете сил. Когда в мае 1999 года погиб Урал Дюсембекович, в память о нем по инициативе Коргана Айтенова с 2000 года в Костанае стал проводиться республиканский турнир среди сильнейших молодых боксеров Казахстана. А после того, как в октябре 2004 года не стало и Коргана, организацией турнира, который с 2005 года проводится в статусе международного, стал заниматься младший из братьев - Булат, который является президентом «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых». Турнир за более чем 20-летнюю историю прочно вошел в календарь соревнований, проводимых в республике, став одним из самых престижных для молодых боксеров. Победителям этих соревнований, относящихся к классу «А», присваиваются звания мастеров спорта РК.

Судья международной категории Узбек Казин (Костанай)

Среди почетных гостей турнира в этом году на нем присутствовал двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Иван Дычко. Благодаря в том числе и этому турниру он получил путевку в большой спорт наряду с такими звездами, как олимпийские чемпионы Серик Сапиев, Бахтияр Артаев и Данияр Елеусинов, призеры Олимпийских игр Геннадий Головкин, Василий Левит, Серик Елеуов, Адильбек Ниязымбетов, чемпионы мира Биржан Жакипов, Мерей Акшалов, чемпионы Азии Антон Пинчук, Темиртас Жусупов и Ильяс Сулейменов.

Казахстан на турнире, проходившем под эгидой Казахстанской федерации бокса во Дворце спорта, представляли молодежная сборная республики, а также сборные регионов. Для многих казахстанских боксеров соревнования стали одним из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Испании. В этом году среди участников было немало титулованных боксеров. Победители и призеры турнира, согласно Международной ассоциации бокса (IBA), определялись в 13-ти весовых категориях.

Бой ведет Бейбарыс Темирбаев (Костанай)

В течение пяти дней шли упорные бои, по результатам которых сборная Костанайской области завоевала три призовых места: одно первое и два третьих.

Победителем турнира стал Бейбарыс Темирбаев (тренеры - заслуженный тренер РК Сапабек Мукушев, заслуженный тренер РК Василий Лавриненко и Даулет Танабаев), выступавший в весовой категории до 71 кг. В финале костанайский боксер одержал победу над членом молодежной сборной Узбекистана чемпионом Азии среди юниоров 2021 года в Дубае (ОАЭ) и чемпионом Азии среди молодежи 2022 года в Аммане (Иордания) Фазлиддином Эркинбоевым.

Костанаец Бейбарыс Темирбаев в финале одержал победу над чемпионом Азии среди молодежи Фазлиддином Эркинбоевым из Узбекистана

Обладателями бронзовых наград стали Нурбек Сабыржан (тренер Азамат Нурпеисов), занявший третье место в весовой категории до 80 кг, и Артем Михайлов (тренер Жанат Махамбетов), ставший третьим призером в весовой категории до 86 кг.

Пояс победителя турнира в весовой категории до 71 кг вручают Бейбарысу Темирбаеву

Узбек Казин награждает бронзового призера турнира Нурбека Сабыржана (до 80 кг) из Костаная

Больше всех первых мест завоевала молодежная сборная Казахстана, на ее счету восемь золотых медалей. Победитель XIX Всемирной летней школьной спортивной Гимназиады во Франции Рамазан Нурлыбаев из Караганды стал сильнейшим в весовой категории до 48 кг, выиграв в финале у Услама Сексенбаева из Восточно-Казахстанской области. Финалист чемпионата Азии 2022 года среди молодежи Алмат Абдуали занял первое место в весовой категории до 54 кг. В категории до 57 кг первенствовал бронзовый призер чемпионата Азии среди юниоров 2021 года в Дубае (ОАЭ) Илья Калинин из Жамбылской области, одержавший в финале победу над четвертьфиналистом чемпионата Азии среди молодежи 2022 года Джасимом Хуссейном из Ирака, которому по итогам турнира вручили приз «За волю к победе». Чемпион Азии 2021 года среди юниоров и бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года среди молодежи Бахтияр Анарбаев из Туркестанской области в финале категории до 60 кг одержал победу над признанным самым техничным боксером турнира Кириллом Глобенко из Польши.

Президент «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» Булат Айтенов и обладатель приза «За лучшую технику» Кириллом Глобенко из Польши.

Очень упорными получились три финальных противостояния членов молодежных сборных Казахстана и Узбекистана, завершившихся в итоге в пользу казахстанских спортсменов. Серебряный призер чемпионата Азии 2022 года среди молодежи Жавохир Умматалиев из Узбекистана не смог ничего противопоставить в финале весовой категории до 67 кг казахстанцу Руслану Шахару. В категории до 75 кг победитель XIX Всемирной летней школьной спортивной Гимназиады во Франции, бронзовый призер чемпионата Азии 2021 года среди юниоров и серебряный призер чемпионата Азии 2022 года среди молодежи Даулет Тулемисов из Актюбинской области одержал победу над серебряным призером чемпионата Азии 2022 года среди молодежи Алишером Аюбовым. А в категории до 80 кг серебряный призер чемпионата Азии 2022 года среди молодежи Султанбек Айбарулы из Жамбылской области смог сломить сопротивление чемпиона Азии 2022 года среди молодежи в весе до 75 кг Рахматилло Бойматова. Кроме золотой медали, Айбарулы был удостоен приза «Лучший боксер турнира». В супертяжелой весовой категории - свыше 92 кг - победителем стал Иван Ермоленко из Алматы.

Хорошо выступили боксеры Узбекистана, завоевав 2 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. Чемпион Азии 2022 года среди молодежи в весовой категории до 80 кг Абдулазиз Абдурахмонов выступал в более тяжелой категории - до 86 кг - и в финале одержал верх над серебряным призером чемпионата Азии 2022 года среди юниоров в этой весовой категории Мохаммедом Аттиа-Хамедом из Алматы. Абдурахмонов также стал обладателем «Приза зрительских симпатий». Еще одну золотую медаль для сборной Узбекистана завоевал бронзовый призер чемпионата Азии 2922 года среди молодежи Сухроб Аминов, одержавший в финале категории до 63,5 кг победу над представителем Мангистауской области Нурболом Яхияхановым.

Еще две золотые медали турнира отправились в Шымкент и Карагандинскую область. Их обладателями стали южноказахстанец Жасулан Тлеумбек, выигравший в финале весовой категории до 51 кг у бронзового призера I Игр стран СНГ Ислама Машкентаева из Павлодарской области, и карагандинец Нуржан Думан одержав в финале категории до 92 кг победу над чемпионом Азии 2022 года среди молодежи Айназаром Кенесбаевым из Узбекистана.

Почетные гости турнира

На награждении призеров Куляш Айтенова, мама Урала и Коргана, не пропустившая ни одного турнира, поблагодарила организаторов и участников за память о своих сыновьях.

Фото предоставлены «Спортивным клубом бокса имени Урала и Коргана Айтеновых»