Во втором туре «Тобол» принимал на своем поле «Актобе». В стартовых матчах группы «С» костанайский клуб, выставив игроков молодежного состава под руководством Олега Лотова, потерпел разгромное гостевое поражение от «Тараза» (1:6), а лидирующий в чемпионате «Актобе» также в гостях неожиданно уступил аутсайдеру национального первенства «Махтааралу» (2:3).

Автор первого гола в ворота «Актобе» Александр Марочкин / Фото kazfootball.kz

Наставник «Тобола» сербский специалист Милан Миланович выпустил на поле в стартовом составе российского голкипера Тимура Акмурзина, для которого это был дебют в составе костанайского клуба, защитников Романа Асранкулова, Данияра Семченкова, Александра Марочкина и Жаслана Жумашева, полузащитников Серикжана Мужикова, Владислава Васильева и серба Душана Йованчича, а также игроков линии атаки серба Милана Вукадиновича, иуварийца Сержа Дебле и Айбара Жаксылыкова.

Хозяева очень активно начали встречу, подолгу владели мячом и больше времени проводили на половине поля соперника. А на 15-й минуте «Тобол» создал и первый опасный момент у ворот «Актобе». Вукадинович сместился с левого фланга ближе к центру и от линии штрафной площади нанес сильный удар, но прикрытый игроками обеих команд сербский голкипер и капитан гостей Саша Стаменкович в последний момент отбил мяч кулаками перед собой.

Через две минуты, после паса Йованчича от левой боковой линии Асранкулов из пределов штрафной площади пробил низом в направлении дальней стойки, однако ни Семченков, попытавшийся эффектно сыграть пяткой, ни Жаксылыков, в падении замыкавший передачу, до мяча не дотянулись.

Еще более опасный момент возник у ворот гостей на 21-й минуте, когда Жаксылыков с правого края отдал мяч в центр Йованчичу, тот, стоя спиной к воротам, перевел его пяткой дальше Васильеву, который, окруженный двумя защитниками, пробил низом из района 11-метровой отметки мимо бросившегося навстречу голкипера, но мяч пролетел рядом с левой стойкой ворот. Еще через две минуты Жумашев вошел с мячом справа в штрафную площадь гостей, вытянув на себя трех игроков соперника, и пробил в дальний угол, но мяч пролетел гораздо выше ворот.

И все же на 24-й минуте «Тобол» добился своего. При розыгрыше углового удара на левом краю атаки, капитан команды Мужиков сделал подачу верхом на ближнюю штангу, а Марочкин с линии вратарской площадки в высоком прыжке послал мяч головой в ближний угол - 1:0.

Буквально через три минуты Жумашев справа сделал передачу в штрафную площадь Дебле и, получив ответный пас пяткой, пробил из центра в дальний верхний угол ворот, но мяч вновь пролетел над перекладиной. На 30-й минуте Жаксылыкову досталось от защитника гостей справа у линии штрафной площади. При розыгрыше стандарта последовала навесная подача на дальнюю штангу, но Марочкин на этот раз в прыжке не дотянулся до мяча.

А на 33-й минуте Асранкулов, во время контратаки гостей перехватив мяч перед своей штрафной площадью, в касание отдал его находившемуся рядом Марочкину, однако передача получилась неточной, и выскочивший один на один с вратарем Виталий Балашов сделал счет 1:1.

Пропустив гол, костанайцы организовали несколько быстрых атак, и сначала Асранкулов у левой боковой линии, а затем Дебле метрах в 25-ти от ворот заработали два штрафных удара. Но оба раза подачи Мужикова получались неточными и защитники выбивали мяч. А на 41-й минуте Дебле отобрал у центральной линии мяч в ногах у Рустама Темирхана, пробежал с ним до дуги штрафной площади, сделал ложный замах и отдал передачу направо Жаксылыкову. Тот переиграл в штрафной площади Санжара Танжарикова и из-под ноги ганского полузащитника гостей Йоахима Адукора пробил в левый верхний угол ворот, выведя «Тобол» вперед.

Айбар Жаксылыков выводит «Тобол» вперед / Скриншот трансляции

Две минуты спустя гости заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот «Тобола», и при его розыгрыше после навесной подачи Адукор из пределов вратарской площадки головой пробил рядом с левой стойкой.

На второй тайм вместо Йованчича вышел Асхат Тагыберген, а спустя десять минут после возобновления игры Жаксылыкова сменил Самат Жарынбетов. К исходу часа игры хозяева создали два хороших момента у ворот гостей. Вначале Мужиков со штрафного удара закрутил мяч над «стенкой» в левый нижний угол ворот, но голкипер в падении отбил мяч. А затем Дебле после передачи по левому краю Асранкулова выбежал один на один с голкипером, но тот в падении забрал мяч у него в ногах у левого угла вратарской площадки.

Вскоре наставник костанайского клуба произвел двойную замену больше для поддержания игрового тонуса у узбекистанского форварда Игоря Сергеева и сербского легионера Зорана Тошича, сменивших на поле Вукадиновича и Дебле. До конца матча самым опасным моментом у ворот гостей стал удар по центру со средней дистанции Тагыбергена, с которым с трудом справился голкипер, отбивший мяч перед собой и в повторном броске опередивший на мгновение бросившегося на добивание Сергеева. Тот же Сергеев уже в добавленной время после передачи Тошича пробил с линии штрафной площади с разворота рядом с левой стойкой.

Главный тренер «Тобола» Милан МИЛАНОВИЧ отметил после матча хорошую игру молодых футболистов:

- Понравились молодые игроки, хорошо начавшие игру, отдавшись на поле на 100%. В первом тайме мы очень хорошо играли, быстро переводили мяч вперед, атаковали, но сделали один «подарок» сопернику. Во втором тайме у соперника было преимущество при игре с мячом, но мы хорошо играли в обороне и еще создали пару моментов. Я доволен победой!

Наставник же «Актобе» Андрей КАРПОВИЧ остался недоволен и результатом, и игрой:

- Мы расстроены. Я высказал свои претензии ряду игроков, которые сыграли, мягко говоря, ниже своего уровня. Получается, что без своих лидеров мы ничего не можем - два матча и два поражения. Но иногда поражение тоже дает определенные плюсы. Конечно, мы проанализируем все более детально, разберем матч и будем двигаться дальше.

Одержав победу, «Тобол» расположился на третьей строчке в турнирной таблице своей группы. А возглавляет ее с 6-ю очками «Тараз», дважды уступая по ходу встречи, одержавший победу на «Махтааралом» (4:2), у которого, как и у «Тобола» 3 очка, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.