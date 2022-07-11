Во втором по значимости республиканском футбольном турнире - Кубке Казахстана - прошли матчи первого тура группового этапа, в котором принимают участие все 14 клубов Премьер-лиги и победители отборочного раунда команды Первой лиги кызылординский «Кайсар» и талдыкоганский «Жетысу».

Капитан «Тараза» Берик Айтбаев и капитан «Тобола» Бекзат Ермекбаев обмениваются вымпелами перед началом кубкового матча / Фото @fctaraz.official

На этом этапе участники розыгрыша Кубка РК разбиты на четыре группы, в каждой из которых по результатам двухкруговых турниров будут определены по два четвертьфиналиста. При этом все четыре участника еврокубков при жеребьевке были разведены по разным группам.

«Тобол» попал в группу «С», где его соперниками стали «Тараз», «Махтаарал» и «Актобе». Группу «А» составили «Кайрат», «Ордабасы», «Аксу» и «Атырау», в группе «В» играют «Кызыл-Жар», «Каспий», «Кайсар» и «Акжайык», а в группе «D» за путевки в четвертьфинал борются «Астана», «Жетысу», «Шахтер» и «Туран».

В стартовом матче «Тобол» встречался в гостях с «Таразом». На встречу отправились игроки молодежного состава костанайского клуба под руководством Олега Лотова.

На поле стадиона «Центральный» в Таразе вышли голкипер Владимир Шпаковский, защитники Марат Алписбаев, Арман Тунгышбаев, Дмитрий Панов, Александр Крыца, Евгений Кочетков, полузащитники Бекзат Жапаров, Нурбек Байжанов, Нурали Жаксылыков и нападающие Бекзат Ермекбаев (капитан команды) и Диас Нурканов.

Наставник хозяев Нуркен Мазбаев выставил экспериментальный состав.

Борьбу за мяч ведет молодой защитник «Тобола» Марат Алписбаев / Фото @fctaraz.official

После первого тайма «Тараз» повел в счете 2:0. На 14-й минуте отличился Динмухамед Караман, а через четыре минуты удвоил преимущество хозяев Ермек Куантаев. Гаитянский защитник хозяев Алекс Джуниор на 57-й минуте провел третий гол в ворота «Тобола».

Спустя шесть минут после навесной подачи с правого края Жаксылыков головой переправил мяч в левый угол ворот «Тараза» - 1:3.

К сожалению, большего молодые игроки «Тобола» сделать не смогли, пропустив до конца встречи еще три гола в свои ворота. На 77-й минуте вновь разгромным счет сделал грузинский защитник хозяев Лука Гадрани, а затем с интервалом в пять минут Марат Шахметов и Бауыржан Байтана довели счет до 6:1.

Во втором тайме на замену в составе «Тобола» вышли Бекзат Минайдаров, Токтар Байдавлетов, Даниил Дубровин, Бейбит Галым и Али Ахмет.

Главный тренер «Тобола М» Олег ЛОТОВ отметил после матча, что уровень мастерства его подопечных пока не позволяет на равных играть с такими командами, как «Тараз»:

- Мы старались играть в тот футбол, который мы тренируем. Моментами у нас получалось что-то создать в атаке. Понятно, что индивидуальное мастерство игроков «Тараза» выше. Под конец игры мы подсели, хватило нас минут на 70, много были без мяча. Опять же, ребятам это должно пойти на пользу, за счет таких игр мы должны расти. В общем, к игрокам претензий нет. Они что смогли, то и сделали.

Во втором матче в группе «С» аутсайдер чемпионата «Махтаарал» на своем поле нанес поражение одному из лидеров «Актобе» - 3:2.

В группе «А» «Аксу» на своем поле принимал «Атырау» и минимально уступил 0:1, а «Кайрат» без проблем выиграл в Алматы у «Ордабасы» - 2:0.

Победой с минимальным счетом завершил свой поединок в группе «В» «Кайсар» благодаря реализованному пенальти, назначенному в ворота «Акжайыка». В этой же группе «Каспий» на своем поле разошелся миром с «Кызыл-Жаром» - 1:1.

В группе «D» лидер чемпионата клуб «Астана» не смог поразить в гостях ворота занимающего восьмую строчку в турнирной таблице первенства Первой лиги «Жетысу», правда, и свои сохранил в неприкосновенности - 0:0. А вот «Шахтер» забил четыре безответных мяча в ворота «Турана» - 4:0.

Матчи второго тура группового этапа Кубка Казахстана пройдут 15, 16 и 17 июля. «Тобол» в субботу, 16 июля, будет принимать в Костанае «Актобе». Начало матча в 19:00.



