В Теннисном центре соревновались 32 девочки и 30 мальчиков в возрасте до 12 лет из почти всех регионов Казахстана. Нашу область представляли спортсменки из Костаная и Лисаковска. Выступали теннисисты как в личном зачете, так и в парах.

Участие в турнире приняли 32 девочки и 30 мальчиков в возрасте до 12 лет

- Играют дети со стандартным желтым мячом, - рассказал «НГ» главный судья турнира Чингис РАХИМОВ. - Наш турнир второй категории. Это означает, что победители получат больше очков в республиканском рейтинге. Игроки сюда приехали довольно сильные. Костанайские ребята чаще младше своих соперников, но показали хорошую игру, давали отпор сильнейшим. Но, к сожалению, первые места наши не заняли.

11-летний Нурдаулет БАКЛАН приехал из Актау.

- Я тренируюсь уже 6 лет, - рассказал он. - Отборочные игры были тяжелые. Соперники хорошие. У меня неплохо получается играть слева, но стоит еще поработать над первой подачей.

Спортсменка из Экибастуза Ясмин ДЮСЕБАЕВА стала победительницей турнира в личном зачете.

Ясмин Дюсебаева из Экибастуза выиграла золото в личном зачете

- Иногда я очень сильно глуплю, а иногда хорошо сыграла. На турнире в Костанае был второй вариант, - смеется Ясмин. - Это зависит от настроения и моего настроя на игру. Перед финальной игрой я хорошо размялась. Я всегда настраиваю себя, что мои шансы на победу - 50 процентов. Теннис мне нравится, очень слежу за Новаком Джоковичем.

Полина КОНЮХОВА Костаная заняла 3 место в парном зачете вместе с Ксенией Мартыновой.

Полина Конюхова заняла третье место в парных соревнованиях

- Мне очень повезло с напарницей, мы друг друга быстро понимаем, поэтому у нас хороший результат, - говорит Полина. - Турнир понравился, потому что он второй категории. Мне еще стоит поработать над подачей.

Костанайские спортсменки сразу после республиканского турнира начали подготовку к очередному чемпионату, он пройдет уже на следующей неделе.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Призеры турнира