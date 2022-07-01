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В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

1 июля 2022, 14:54 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 4 по 8 июля сообщили в пресс-службе  ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях отключение электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.

Иллюстративное фото pixabay.com

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 5 по 8 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 3-9,
  • ул. Кирпичная 30-63,
  • ул. Дачная 87/1-87/15,91, 91а,91б,
  • ул. Маяковского 67-95, 81/1-81/8.

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 8 июля с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Маленькая страна».

Частный сектор:

  • ул. Каирбекова 133-175,
  • пр. Назарбаева 29-35,
  • ул. Пролетарская 28-46,
  • ул. 5 Апреля 138-173, 142/2, 142/4, 144б, 156/4-156/10, 158/1-158/3

ТП-370 (работы на подстанции)

4 июля с 10:00 до 18:00

  • ТД «Наурыз»,
  • ТД «Бота»,
  • ТД «Таус».

Спальный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 170,
  • ул. Амангельды 96,
  • ул. Байтурсынова 108

ТП-20 (работы на подстанции)

5 и 7 июля с 10:00 до 19:00

  • магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,
  • школа № 11,
  • клиника «Уромед» по ул. Лермонтова 9б,
  • детский сад «Айгерим-Ай» по ул. Введенская 28.

Спальный сектор:

  • ул. Лермонтова 9, 13,
  • ул. Северная 18,18а.

ТП-75 (работы на подстанции)

8 июля 10:00 до 19:00

  • магазин «Кайнар»,
  •  «Эвелина»,
  • «Родник»,
  • «Айналайын»,
  • «Север»,
  • «Народная ярмарка»,
  • Каспи-Банк,
  • аптека «Забота» по ул. Алтынсарина (остановка).

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды 72,
  • ул. Алтынсарина 131.