План работ Костанайской горэлектросети с 4 по 8 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях отключение электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.

Иллюстративное фото pixabay.com

КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 5 по 8 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Л.Беды 3-9,

ул. Кирпичная 30-63,

ул. Дачная 87/1-87/15,91, 91а,91б,

ул. Маяковского 67-95, 81/1-81/8.

КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 4 по 8 июля с 10:00 до 18:00

детский сад «Маленькая страна».

Частный сектор:

ул. Каирбекова 133-175,

пр. Назарбаева 29-35,

ул. Пролетарская 28-46,

ул. 5 Апреля 138-173, 142/2, 142/4, 144б, 156/4-156/10, 158/1-158/3

ТП-370 (работы на подстанции)

4 июля с 10:00 до 18:00

ТД «Наурыз»,

ТД «Бота»,

ТД «Таус».

Спальный сектор:

ул. Баймагамбетова 170,

ул. Амангельды 96,

ул. Байтурсынова 108

ТП-20 (работы на подстанции)

5 и 7 июля с 10:00 до 19:00

магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,

школа № 11,

клиника «Уромед» по ул. Лермонтова 9б,

детский сад «Айгерим-Ай» по ул. Введенская 28.

Спальный сектор:

ул. Лермонтова 9, 13,

ул. Северная 18,18а.

ТП-75 (работы на подстанции)

8 июля 10:00 до 19:00

магазин «Кайнар»,

«Эвелина»,

«Родник»,

«Айналайын»,

«Север»,

«Народная ярмарка»,

Каспи-Банк,

аптека «Забота» по ул. Алтынсарина (остановка).

Спальный сектор: