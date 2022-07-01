В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
1 июля 2022, 14:54 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 4 по 8 июля сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на высоковольтных линиях и подстанциях отключение электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.
Иллюстративное фото pixabay.com
КТП-23 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 5 по 8 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 3-9,
- ул. Кирпичная 30-63,
- ул. Дачная 87/1-87/15,91, 91а,91б,
- ул. Маяковского 67-95, 81/1-81/8.
КТП-109 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 4 по 8 июля с 10:00 до 18:00
- детский сад «Маленькая страна».
Частный сектор:
- ул. Каирбекова 133-175,
- пр. Назарбаева 29-35,
- ул. Пролетарская 28-46,
- ул. 5 Апреля 138-173, 142/2, 142/4, 144б, 156/4-156/10, 158/1-158/3
ТП-370 (работы на подстанции)
4 июля с 10:00 до 18:00
- ТД «Наурыз»,
- ТД «Бота»,
- ТД «Таус».
Спальный сектор:
- ул. Баймагамбетова 170,
- ул. Амангельды 96,
- ул. Байтурсынова 108
ТП-20 (работы на подстанции)
5 и 7 июля с 10:00 до 19:00
- магазин «IN МАРТ» по ул. Алтынсарина 236,
- школа № 11,
- клиника «Уромед» по ул. Лермонтова 9б,
- детский сад «Айгерим-Ай» по ул. Введенская 28.
Спальный сектор:
- ул. Лермонтова 9, 13,
- ул. Северная 18,18а.
ТП-75 (работы на подстанции)
8 июля 10:00 до 19:00
- магазин «Кайнар»,
- «Эвелина»,
- «Родник»,
- «Айналайын»,
- «Север»,
- «Народная ярмарка»,
- Каспи-Банк,
- аптека «Забота» по ул. Алтынсарина (остановка).
Спальный сектор:
- ул. Амангельды 72,
- ул. Алтынсарина 131.
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