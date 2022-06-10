66-летняя Лилия Александровна Сульза 10 мая вышла из дома в с. Суриковка Костанайского района и не вернулась. Полиция по данному факту открыла разыскное дело.

Приметы: рост 160-165, плотного телосложения, волосы белые.

В случае установления местонахождения без вести пропавшей женщины, полиция просит сообщить об этом в управление криминальной полиции ДП Костанайской области по номерам: 8 (7142) 52-62-18, 52-61,11, 8-747-655-21-63 или 102.