Пожилую женщину уже месяц разыскивают в Костанайской области
10 июня 2022, 20:06 | Происшествия
66-летняя Лилия Александровна Сульза 10 мая вышла из дома в с. Суриковка Костанайского района и не вернулась. Полиция по данному факту открыла разыскное дело.
Приметы: рост 160-165, плотного телосложения, волосы белые.
В случае установления местонахождения без вести пропавшей женщины, полиция просит сообщить об этом в управление криминальной полиции ДП Костанайской области по номерам: 8 (7142) 52-62-18, 52-61,11, 8-747-655-21-63 или 102.
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