Холодную воду на одну ночь отключат у некоторых жителей Костаная
8 июня 2022, 15:16 | ЖКХ
Отключения вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Амангельды в границах улиц Касымканова и Сьянова. Об этом сообщает ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды 10 июня 2022 года с 00.00 до 06.00 по следующим адресам:
Жилые дома:
- пр. Абая 173,
- ул. Амангельды 37, 45, 47,
- ул. Касымканова 78, 99.
Жилой сектор:
- ул. Амангельды, в границах ул. Касымканова – Сьянова.
Соц. объекты:
- Магазин «СОЮЗ» ул. Каирбекова 107 (3-х этажный),
- Бизнес Центр ул. Амангельды 25 (4-х этажный).
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
Последние новости
08.06.22 17:32 Льют дожди, но в целом тепло - О погоде в Костанае и области
08.06.22 15:29 "Это нонсенс": Счетный комитет о нехватке средств бюджета
08.06.22 12:38 Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
08.06.22 11:20 Юрлица обяжут раскрывать своих бенефициарных собственников
08.06.22 10:30 "Превысил скорость, проехал на желтый" - Экс-водитель акимата Костаная признал, что насмерть сбил пешехода
08.06.22 09:49 Вкладчики ЕНПФ вместо дохода от управления пенсионными активами с начала года получили убыток
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.