Отключения вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Амангельды в границах улиц Касымканова и Сьянова. Об этом сообщает ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды 10 июня 2022 года с 00.00 до 06.00 по следующим адресам:



Жилые дома:

пр. Абая 173,

ул. Амангельды 37, 45, 47,

ул. Касымканова 78, 99.

Жилой сектор:

ул. Амангельды, в границах ул. Касымканова – Сьянова.

Соц. объекты:

Магазин «СОЮЗ» ул. Каирбекова 107 (3-х этажный),

Бизнес Центр ул. Амангельды 25 (4-х этажный).

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.