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Холодную воду на одну ночь отключат у некоторых жителей Костаная

8 июня 2022, 15:16 |  ЖКХ

Отключения вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Амангельды в границах улиц Касымканова и Сьянова. Об этом сообщает ГКП "Костанай-Су" на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды 10 июня 2022 года с 00.00 до 06.00 по следующим адресам:

Жилые дома:

  • пр. Абая 173,
  • ул. Амангельды 37, 45, 47,
  • ул. Касымканова 78, 99.

Жилой сектор:

  • ул. Амангельды, в границах ул. Касымканова – Сьянова.

Соц. объекты:

  • Магазин «СОЮЗ» ул. Каирбекова 107 (3-х этажный),
  • Бизнес Центр ул. Амангельды 25 (4-х этажный).

ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.