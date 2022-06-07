В пяти районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе
План работ Костанайской Горэлектросети с 7 по 10 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях на этой неделе электроэнергию будут отключать в пяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-109 (вынос приборов учета на фасад)
с 7 по 10 июня с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Касымканова 122-161,
- ул. Пролетарская 51-70,
- пр. Абая 209-262,
- 5 Апреля177-193,
- пр. Н. Назарбаева 41-45, 48/1-48/11.
ТП-5 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 7 по 10 июня с 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 234, 240, 242, 244, 246,
- ул. Лермонтова 19.
Частный сектор:
- ул. Введенская 19-39, 21а, 41/1, 41/2.
ТП-458 (работы на подстанции )
7 июня с 10:00 до 14:00
- Часовня,
- Торгово-промышленная палата,
- ТОО «Агний»,
- стройка жилого дома по ул. Темирбаева 50.
Спальный сектор:
- ул. Майлина 10,12,
- пр. Тауельсиздик 161, 163, 165, 188
Частный сектор:
- пр. Тауельсиздик 190-194,
- ул. Майлина 47-53,
- ул. Дзержинского 11-54, 9/1-9/12, 48/1, 49а,51а.
ТП-600 (1 СШ-0,4 кВ) (работы на подстанции ) -
7 июня с 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- 5 мкр. дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13
ТП-600 (2 СШ-0,4 кВ) (работы на подстанции )
8 июня с 10:00 до 17:00
- маркет «Пятерочка»,
- ресторан «Жибек Жол»,
- автомойка.
Спальный сектор:
- 5 мкр. дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13
ТП-046/2 (работы на подстанции )
9 июня с 10:00 до 18:00
- Детский сад № 18 по ул. Каирбекова 399/2.
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 399, 399/1, 399/2, 403, 405, 405/1, 411
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