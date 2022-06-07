На днях нехватку общественных туалетов в туристических местах Казахстана министр культуры РК предложил ликвидировать, подключив бизнес. Даст ли результат эта идея? Да. Во все времена бизнес на том, что насущно необходимо, был успешным.

Да. Как верно заметил министр, хороший туалет - «дорогое удовольствие».

Нет. Бизнес обложат массой формальностей, что сделает его участие невыгодным.

Нет. В такую деликатную сферу с нашей ментальностью бизнес не пойдет.

