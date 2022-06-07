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В пяти районах Костаная отключат электроэнергию на этой неделе

7 июня 2022, 10:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 7 по 10 июня сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». В связи с работами на подстанциях и высоковольтных линиях на этой неделе электроэнергию будут отключать в пяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключения коснутся потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-109 (вынос приборов учета на фасад)

с 7 по 10 июня с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Касымканова 122-161,
  • ул. Пролетарская 51-70,
  • пр. Абая 209-262,
  • 5 Апреля177-193,
  • пр. Н. Назарбаева 41-45, 48/1-48/11.

ТП-5 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 7 по 10 июня с 10:00 до 18:00

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 234, 240, 242, 244, 246,
  • ул. Лермонтова 19.

Частный сектор:

  • ул. Введенская 19-39, 21а, 41/1, 41/2.

ТП-458 (работы на подстанции )

7 июня с 10:00 до 14:00

  • Часовня,
  • Торгово-промышленная палата,
  • ТОО «Агний»,
  • стройка жилого дома по ул. Темирбаева 50.

Спальный сектор:

  • ул. Майлина 10,12,
  • пр. Тауельсиздик 161, 163, 165, 188

Частный сектор:

  • пр. Тауельсиздик 190-194,
  •  ул. Майлина 47-53,
  • ул. Дзержинского 11-54, 9/1-9/12, 48/1, 49а,51а.

ТП-600 (1 СШ-0,4 кВ) (работы на подстанции ) -

7 июня с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • 5 мкр. дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13

ТП-600 (2 СШ-0,4 кВ) (работы на подстанции )

8 июня с 10:00 до 17:00

  • маркет «Пятерочка»,
  • ресторан «Жибек Жол»,
  • автомойка.

Спальный сектор:

  • 5 мкр. дома 1, 3, 5, 7, 11, 12, 12а, 13

ТП-046/2 (работы на подстанции )

9 июня с 10:00 до 18:00

  • Детский сад № 18 по ул. Каирбекова 399/2.

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 399, 399/1, 399/2, 403, 405, 405/1, 411