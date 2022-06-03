Вчера, 2 июня, в центральной части города завершилась опрессовка, но горячую воду подключили не во все дома, запитанные от ТЭЦ, об этом сегодня, 3 июня, сообщили в ГКП «КТЭК». Опрессовка проводилась и на КСК и КЖБИ, где люди тоже ждут подключения воды. В «КТЭК» пояснили, когда вода появится в домах горожан.

Фото instagram.com/gkpktek2021

- Во-первых, после весенней опрессовки нами выявлены порывы и аварии на тепловых сетях, то есть после заполнения водой мы обнаружили дополнительные места, которые требуют ремонтных работ, - пояснил менеджер по связям с общественностью ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ. - Во-вторых, ряд ПКСК начинает с нами взаимодействовать запоздало и поздно начинают подключать свои дома. Причины разные: тут могут быть как субъективные факторы, так и несогласованность работы. Мы в свою очередь обычно их оповещаем, они знают, что 2 июня у нас нагрев воды и подключение домов.

Солодов отметил, что в центральной части Костаная от ТЭЦ запитаны 512 домов, в 469 из них уже есть горячая вода, порывы выявлены в 43 домах, которые сейчас все еще остаются без водоснабжения. Подключить воду планируют до середины июня. Точного графика подключений пока нет, "КТЭК" обещает опубликовать его на следующей неделе.

- Отключены меньше 10% домов. В первую очередь мы устраняем порывы на магистральных сетях и на автомобильных дорогах, чтобы не создавать дополнительные сложности. Далее идут внутриквартальные сети, - пояснил Солодов. - Работа идет, и это доказывает не то, что мы работаем неудовлетворительно, а то, что мы выявили слабые места и оперативно их устраняем. Конечно, есть неудобства для жителей, но это не надолго и это важнее, чем остаться без горячей воды зимой.

Он пояснил, что на участках улиц Алтынсарина-Беды, Мауленова-Беды, домов №№ 7 и 9 по ул. Мауленова и въезде в академию МВД по пр. Абая работы уже закончены, и люди там постепенно получают горячую воду.

- На участках по ул. Набережной, ул. Герасимова в мкрн Аэропорт, ул. Воинов-Интернациолистов №№ 12 и 14, и дом № 131 по ул. Алтынсарина работы будут выполнены в первой половине июня, максимум до 18 июня, - пояснил Валерий Солодов. - Стараемся, конечно, закончить раньше, если есть возможность. На этих участках крупные порывы, расположенные на дорогах.

Он добавил, что с котельной № 3, от которой запитаны жители КЖБИ и микрорайонов, ситуация немного сложнее: всего от нее запитаны 306 домов, из них сейчас отключены от горячей воды половина - 152 дома. Там были изношены сети и сейчас сотрудники «КТЭКа» выявляют слабые места и устраняют неполадки.

- Будем стараться устранять оперативно, но при этом для нас важно сделать работы еще и качественно, чтобы все было надежно, - заверил Солодов. - Единственное, что может замедлить работы, – погодные условия. Техники и рабочих у нас хватает. Специалисты все грамотные, профессионалы. Будем также стараться до середины июня в КЖБИ и КСК подключить все дома.

Он добавил, что на котельной № 2 на КСК опрессовка тоже уже завершена, воду «КТЭК» подаст по графику 6 июня, и уже 7-го в этом районе должна быть вода. Но это в идеальном случае, если не будет порывов. Если они появятся, сотрудники «КТЭК» срочно отключат этот район и устранят неполадки, и потом уже подключают горячую воду горожанам.