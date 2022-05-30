Где будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае
30 мая 2022, 11:52 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 30 мая по 4 июня опубликовала пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») на своем сайте. Работы на этой неделе пройдут в пяти районах областного центра. В связи с этим электроэнергии не будет в домах потребителей частного сектора и спальных районов.
Иллюстративное фото pixabay.com
КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 30 мая по 4 июня c 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Мира 11а-20а,14,16,10,12/2,12/1,12б,
- ул. Рудненская 8а-18а, 17б,18б.
КТП-109 (вынос приборов учета на фасад)
с 30 мая по 4 июня c 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Пролетарская 27-46,
- ул. 5 Апреля 138-164, 156/2-156/10, 158/1-158/3, 144а,144б,142/2,142/4,
- ул. Каирбекова 133-175,
- пр. Н.Назарбаева 29-35, 33/1.
ТП-046/1 (работы на подстанции)
30 мая c 10:00 до 18:00
- детский сад « Ак желкен».
Спальный сектор:
- пр. Кобланды батыра 50,58,60,60а,62,62а,
- ул. Каирбекова 407,409.
ТП-631 (работы на подстанции)
31 мая c 10:00 до 18:00
- АЗС «Гелиос».
Спальный сектор:
- 7 мкр. дом 4,8а.
ТП-620 (работы на подстанции)
1 июня c 10:00 до 18:00
Спальный сектор:
- ул. Чкалова 2,2/1,
- ул. Маяковского 101 м, 103, 105, 107/2,
- ул. Быковского 1а,1,3,3/1.
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