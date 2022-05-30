План работ Костанайской горэлектросети с 30 мая по 4 июня опубликовала пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait» (ТОО «ЭПК-форфайт») на своем сайте. Работы на этой неделе пройдут в пяти районах областного центра. В связи с этим электроэнергии не будет в домах потребителей частного сектора и спальных районов.

Иллюстративное фото pixabay.com

КТП-702 (работы на ВЛ-0,4 кВ)

с 30 мая по 4 июня c 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Мира 11а-20а,14,16,10,12/2,12/1,12б,

ул. Рудненская 8а-18а, 17б,18б.

КТП-109 (вынос приборов учета на фасад)

с 30 мая по 4 июня c 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Пролетарская 27-46,

ул. 5 Апреля 138-164, 156/2-156/10, 158/1-158/3, 144а,144б,142/2,142/4,

ул. Каирбекова 133-175,

пр. Н.Назарбаева 29-35, 33/1.

ТП-046/1 (работы на подстанции)

30 мая c 10:00 до 18:00

детский сад « Ак желкен».

Спальный сектор:

пр. Кобланды батыра 50,58,60,60а,62,62а,

ул. Каирбекова 407,409.

ТП-631 (работы на подстанции)

31 мая c 10:00 до 18:00

АЗС «Гелиос».

Спальный сектор:

7 мкр. дом 4,8а.

ТП-620 (работы на подстанции)

1 июня c 10:00 до 18:00

Спальный сектор: