Запасаем воду впрок - Гиперхлорирование в течение пяти дней будет проводить ГКП "Костанай-Су"
23 мая 2022, 11:02 | ЖКХ
Гиперхлорирование водопроводных сетей будет проводиться с 00.00 четверга 26 мая до 24.00 понедельника 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГКП «Костанай-Су».
"На период гиперхлорирования перед употреблением рекомендуем производить отстаивание и кипячение воды", - говорится в сообщении.
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