Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что повышать стоимость проезда по платным дорогам в Казахстане не планируют, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Содержание дорог, строительство и реконструкция - очень капиталоемкое занятие. Невозможно проводить в постоянном режиме огромное количество денег, которые могли бы выделить на другие социальные проекты. То, что мы построили, мы должны содержать в хорошем состоянии. Поэтому вводится платность этих дорог, чтобы они содержались в надлежащем состоянии. Деньги будут направлены именно на это", - сказал Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он заявил, что платность на дорогах, которые не соответствуют необходимому уровню качества, вводиться не будет.

"Никто не будет требовать деньги по дорогам, не соответствующим стандартам. Самое интересное, что водители грузового транспорта по этим дорогам ездят. Несколько лет назад поднимался вопрос увеличения, но качество дорог не соответствовало требованиям. Вопрос был снят. Та цена, которая была образована, на сегодня существует, о повышении ее речь не идет", - заключил министр.