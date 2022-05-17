Учения начнутся сегодня, 17 мая, в 16 часов. Об этом сообщили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.

На территории филиала «Целина» РГП Резерв (ул. С. Мауленова, 12) будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи. В связи с этим движение для автотранспорта и пешеходов будет временно ограничено по улице С. Мауленова от Л. Беды до железнодорожного переезда.

"Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией", - говорится в сообщении.





