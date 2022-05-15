Решение было принято после гостевого поражения от «Актобе» (1:2). Отметим, что за последние 7 матчей костанайский клуб под руководством Москаленко одержал всего 1 победу.

Александр Москаленко возглавлял «Тобол» с июня прошлого года, а ещё ранее трудился на посту ассистента главного тренера. 45-летний специалист в прошлом сезоне привёл «Тобол» к первому чемпионству с 2010 года. Также вместе с костанайским клубом он завоевал Суперкубок Казахстана-2022.

На данный момент «Тобол» идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков в 11 матчах.

На пресс-конференцию после матча с "Актобе" вместо Александра Москаленко пришел его ассистент Евгений Антонов, сообщает sports.ru.

– Сложно комментировать такую игру, - сказал он. - Потому что в большинстве должны были забивать. Старались ребята. Сложно комментировать.

– Можете прокомментировать состояние Тагыбергена?

– Пока нет. Медицинский штаб занимается. Там случился удар. Была кровь. Скорая его увезла. Наш доктор с ними поехал. Надеюсь, скоро узнаем о его состоянии.

– Почему главный тренер не пришел на пресс-конференцию?

– Потому что я пришел (смеется). Без комментариев.

– Что у вашей команды получилось в этом матче, а что – не получилось?

– Ну при большинстве пошли в атаку забивать. Потеря концентрации и пропустили гол. Много не скажу.

– Почему после травмы Тагыбергена не была произведена замена?

– По регламенту мы можем делать пять замен. Но с паузами. То есть после трех. Не знаю, я подошел к резервному, мол, можно ли сделать замену. Он сказал: нет, не можете. Хотя игрок покинул поле по состоянию здоровья. Получается, в конце играли в равных составах две команды.

На официальном сайте ФК "Тобол" и на странице клуба ВКонтакте сообщений об отставке главного тренера нет.