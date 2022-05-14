В Болгарии проходит XXIV международный турнир по трем видам борьбы - греко-римской, вольной и женской, посвященный памяти выдающихся болгарских борцов Петко Сиракова и Ивана Илиева.

Афиша мемориала Петко Сиракова и Ивана Илиева по спортивной борьбе / Фото bul-wrestling.org

В турнире принимают участие и казахстанские борцы, в числе которых воспитанница Школы высшего спортивного мастерства Костанайской области мастер спорта РК Лаура Альмагамбетова, начинавшая заниматься женской борьбой в Сарыкольской районной ДЮСШ и тренирующаяся сейчас под руководством Сандыбека Сарсенова.

Двукратный призер первенств Азии среди кадетов и бронзовый призер первенства мира среди кадетов Лаура Альмагамбетова в марте этого года в Кызылорде завоевала титул чемпионки Республики Казахстан по женской борьбе среди спортсменок до 23 лет.

В Болгарии костанайская спортсменка выступала также в возрастной группе до 23 лет в весовой категории до 55 кг. На ковре спортивного зала расположенного под Софией населенного пункта Горна-Малина Альмагамбетова провела четыре схватки. Одержав три победы над болгаркой Меган Димчевой (5:0), Александрой Анастасиади из Греции (5:0) и еще одной представительницей Болгарии Сезен Белберовой (3:2), наша спортсменка уступила ставшей победительницей турнира Зейнеп Йетгил из Турции (1:3) и завоевала серебряную медаль. Третьим призером в этой весовой категории стала хозяйка ковра Сезен Белберова.

На второй ступеньке пьедестала почета международного турнира по женской борьбе в Болгарии Лаура Альмагамбетова. Рядом тренер Сандыбек Сарсенов / Фото bul-wrestling.org

Всего на старте турнира по женской борьбе в Болгарии казахстанские спортсменки завоевали пять призовых мест, в том числе два первых, одно второе и два третьих.