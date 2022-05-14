В Турции, в Стамбуле, проходит чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимает участие и сборная Казахстана под руководством Шамиля Сафиуллина.

Победители и призеры чемпионата определяются в 12 весовых категориях. В весовой категории до 75 кг Казахстан представляла двукратная чемпионка РК, чемпионка мира среди юниоров, участница XXXII летней Олимпиады-2020 в Токио (Япония) Надежда РЯБЕЦ (тренер - Роман Миничкин).

Бой ведет Надежда Рябец из Костаная (в синем) / Скриншот трансляции

В стартовом бою, прошедшем на стадии 1/16 финала, костанайская спортсменка встретилась с хозяйкой ринга 20-летней Бусрой Исильдар. Поединок завершился победой турецкой спортсменки, которой отдали свое предпочтение все пять боковых судей.

Хозяйка ринга Бусра Исильдар не пропустила Надежду Рябец в 1/8 финала чемпионата мира / Скриншот трансляции

Комментируя поединок, Надежда не сдержала слез:

- Тяжело говорить что-то после проигранного боя, но могу сказать одно, что это мой последний чемпионат мира в этой весовой категории. Я перехожу в другую категорию. Думаю, что тогда у меня все получится и я буду завоевывать золотые медали. А пока я набираюсь опыта на чемпионате мира. Спасибо всем, кто переживал за меня, и простите!

Свои первые поединки в Стамбуле выиграли пять из десяти уже выступивших на ринге Стамбула представительниц Казахстана. Первую победу нашей сборной принесла Валентина Хальзова из Нур-Султана, завершив свой бой в весовой категории до 70 кг в 1/16 финала со спортсменкой из Кении Лорной Куса Симби уже в первом раунде после двух нокдаунов.

На этой же стадии в весовой категории до 48 кг Алуа Балкыбекова из Алматы выиграла стартовый поединок единогласным решением судей у Приянки Диллон из Канады.

Также со счетом 5:0 Жайна Шекербекова из Шымкента, выступающая в весовой категории до 52 кг, выиграла в 1/16 финала у Мелоди Варгас из Пуэрто-Рико. Победу единогласным решением судей одержала и выступающая в весовой категории до 57 кг Карина Ибрагимова из Акмолинской области, соперницей которой в 1/8 финала была Клаудия Ничита из Румынии, выигравшая свой стартовый поединок у Сабины Шуц из Венгрии.

Со стадии 1/8 финала начала свое выступление на чемпионате мира Дина Жоламан из Акмолинской области, одержавшая победу в весовой категории до 54 кг единогласным решением судей над Марией Мадуэно Конде из Испании.

Кроме Надежды Рябец, прекратили свои выступления на чемпионате мира после первых боев еще четыре казахстанские спортсменки.

Среди них и начинавшая заниматься боксом в Костанае под руководством Николая Когатько Римма Волосенко, выступающая в настоящее время за Нур-Султан. На стадии 1/16 финала она уступила единогласным решением судей в бою в весовой категории до 60 кг англичанке Шоне Витвелл.

Еще одна представительница столицы республики Аида Абикеева, выступая в категории до 63 кг, не смогла пройти эту же стадию в бою с Имане Хелиф из Алжира.

Выступавшая в весовой категории до 50 кг двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай из Алматы в 1/16 финала в упорном бою проиграла раздельным решением судей Ингрит Лорене Валенсии Виктории из Колумбии - 2:3.

С таким же счетом и на этой же стадии уступила в стартовом поединке в весовой категории до 66 кг еще одна алматинка Дарига Шакимова, чьей соперницей была Навбахор Хомидова из Узбекистана.

Стоит отметить, что на ринге Стамбула выступила еще одна казахстанская спортсменка Ангелина Лукас, в 2021 году принявшая решение уйти из сборной Казахстана после скандала с участием Назым Кызайбай. Представлявшая на чемпионате мира команду Fair Chance Team от Международной боксерской ассоциации (IBA) в весовой категории до 52 кг, Лукас уступила в первом бою единогласным решением судей Каролин де Алмейде из Бразилии.