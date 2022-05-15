Где будут отключать электричество в Костанае на следующей неделе?
Пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait» сообщила план работ Костанайской горэлектросети с 16 по 20 мая 2022 года с отключением потребителей. В списке - Наримановский рынок, музыкальная школа, детсад и частный сектор.
ТП-419 (работы на подстанции)
16 мая, 12:00 - 14:00
кафе «Шахерезада», Наримановский рынок, автомойка «Рако», ТОО «Партнер».
ТП-26 (работы на ВЛ-0,4 кВ)
с 16 по 20 мая, 10:00 - 18:00
Музыкальная школа,
Частный сектор: ул. 1 Мая 4-64,42/1-42/10, 107,107а, ул. Козыбаева 3-36, 7/3,7/5, ул. Журавлевой 3-27, ул. Павлова 99-125, ул. Чехова 38-68, 48/2-48/8, 50/3-50/11.
КТП-109 (вынос приборов учета на фасад)
с 16 по 20 мая, 10:00 - 18:00
детский сад «Маленькая страна».
Частный сектор: ул. Пролетарская 27-46, ул. 5 Апреля 138-164, 156/2-156/10, 158/1-158/3, 144а,144б,142/2,142/4, ул. Каирбекова 133-175, пр. Н.Назарбаева 29-35, 33/1.
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