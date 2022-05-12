В связи с проведением среднего ремонта ул. Гоголя с 13-го по 14 мая будет перекрыта проезжая часть для движения автомобилей, кроме маршрутных автобусов и специального транспорта (скорая, пожарная, машины полиции) в границах от ул. Баймагамбетова до ул. Алтынсарина, от ул. Алтынсарина до пр. Абая.

Фото Андрея СКИБЫ

Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима Кстаная.

"Просим автолюбителей заранее планировать свои маршруты, - говорится в сообщении. - ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приносит свои извинения за причиненные временные неудобства".