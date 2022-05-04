Матчами 35 и 36 туров завершился основной этап чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2021/2022, по результатам которого определилась восьмерка команд-участниц стадии плей-офф.

Рудненский «Аят» продолжает борьбу за награды чемпионата и за путевки в еврокубки / Фото kazfootball.kz

Рудненский «Аят», досрочно обеспечивший себе второе место, в заключительных турах встречался на площадке спортивного комплекса «Аят-Арена» с поднявшимся на пятое место «Байтереком». Счет в первом матче открыл уральский клуб усилиями Маната Максутова, отличившегося на 14-й минуте. Хозяевам понадобилось менее одной минуты, чтобы сравнять счет, и сделал это один из лучших бомбардиров команды Ринат Турегазин, забивший свой 21 мяч в этом сезоне. А на 18-й минуте Абдирасул Абдуманапулы вывел вперед хозяев, так и ушедших на перерыв лидерами с преимуществом в один мяч.

В начале второго тайма азербайджанский легионер «Байтерека» Хади Ахмади восстановил равновесие, а ровно через десять минут Бауыржан Исмаилов вывел в лидеры уже гостей. Спас хозяев от поражения бразильский легионер Леандриньо, принесший «Аяту» ничью на последних секундах встречи - 3:3.

Во втором поединке счет открыли уже хозяева площадки, когда на пятой минуте отличился Антон Рындин. Через три минуты Ахмади сравнял счет, но на 11-й и 12-й минутах игрок национальной сборной Казахстана Азат Валиуллин и входящий в тройку лучших бомбардиров чемпионата бразилец Жеже сделали счет 3:1 в пользу рудненского клуба. Для Жеже этот гол стал 24-м в чемпионате.

Ближе к середине второго тайма Арман Мурат сократил отставание гостей, вернув интригу в матч. Однако дальше забивали только рудничане - Валиуллин на 35-й минуте оформил дубль, забив свой 23-й гол в сезоне, а Данил Карпюк на последней минуте встречи поставил точку в матче - 5:2.

Самым упорным в заключительных турах получилось противостояние в Актау, где в западно-казахстанском дерби встречались претендовавшие на третье место местный «Каспий» и действующий серебряный призер «Атырау». Первый поединок был прерван на 30 минут из-за неспортивного поведения представителей хозяев площадки, что спровоцировало противоправные действия болельщиков. А завершился он в итоге поражением актауского клуба - 3:5. Однако в повторном матче хозяева взяли убедительный реванш - 4:0 и вернулись на третью строчку в турнирной таблице.

В Актобе местный «Рахмет» не смог ничего противопоставить лидеру чемпионата, дважды уступив «Кайрату» - 1:4 и 3:6. А с еще одним актобинским клубом ничего не смог сделать на своей площадке аутсайдер чемпионата кокшетауский «Окжетпес», дважды проигравший «Актобе» - 0:5 и 2:4.

По итогам первого этапа чемпионата команды в турнирной таблице расположились в таком порядке: «Кайрат» - 77 очков, «Аят» - 67, «Каспий» - 58, «Атырау» - 57, «Актобе» - 42, «Байтерек» - 40, «Нур-Султан» - 31, «Рахмет» - 28 и «Окжетпес» - 7. Первая восьмерка команд продолжит борьбу за награды на стадии плей-офф, а «Окжетпес» на этом завершил свое участие в чемпионате.

Согласно схеме проведения плей-офф, четвертьфинальные пары составили «Кайрат» и «Рахмет», «Аят» и «Нур-Султан», «Каспий» и «Байтерек», а также «Атырау» и «Актобе». Для выхода в полуфинал командам нужно одержать две победы. Первые матчи пройдут 6 мая на площадках команд, занявших в турнирной таблице более низкое место. А второй и при необходимости третий поединки состоятся 9 и 10 мая уже на площадках соперников.

Откроют программу четвертьфинальной стадии «Аят» и «Нур-Султан», проведя первый матч противостояния в столице в пятницу, 6 мая. Начало встречи в 13:00.