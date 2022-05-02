Карагандинский "Шахтер" нанес поражение костанайскому "Тоболу" в матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча прошла в Караганде и завершилась со счетом 4:1.

Один из ключевых моментов игры произошел на 32-й минуте, когда Алекса Аманович получил вторую желтую карточку и был удален, а в ворота "Тобола" был назначен пенальти. К точке подошел Тимур Досмагамбетов, который точно пробил 11-метровый.

В начале второго тайма Николай Ковталюк (47-я) удвоил преимущество. На 62-й минуте Досмагамбетов оформил дубль, вновь реализовав пенальти.

На 70-й минуте "Тобол" один мяч отыграл - отличился Айбар Жаксылыков. Однако спустя 11 минут Роман Муртазаев забил четвертый гол в ворота костанайцев и установил окончательный счет.

Таким образом, "Шахтер" прервал серию из трех поражений, "горняки" набрали 13 очков и поднялись на шестое место в таблице КПЛ. "Тобол" (12) идет девятым.